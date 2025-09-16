El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, pidió que en la investigación sobre presuntas injerencias de Juan José Santiváñez a favor de un excliente suyo cuando ya era parte del Ejecutivo se realicen con responsabilidad y respetando los derechos humanos de todos los implicados.

En declaraciones a Exitosa, cuestionó la filtración de audios y responsabilizó al Ministerio Público por la difusión de estas grabaciones atribuidas a Santiváñez.

“Si hay responsables, que haya responsables, pero que se actúe de acuerdo a los procedimientos legales, de acuerdo a los procedimientos, que no se alteren los derechos humanos de nadie. Que se actúe con responsabilidad, dentro del marco institucional, que se respeten los poderes del Estado y que no se instrumentalice políticamente nada”, aseveró.

Sandoval minimizó las críticas generadas contra Juan José Santiváñez por estos audios donde se le oye pedir a Eduardo Arana, actual primer ministro y entonces ministro de Justicia, que gestione le traslado de un policía preso apodado ‘El Diablo’ y condenado por sus vínculos con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

“Yo estoy de acuerdo que se investigue hasta las últimas consecuencias y resulte responsable quien tenga que ser responsable (...) Si eso fuera real, si eso fuera contundente, si eso fuera no editado, yo estoy de acuerdo”, expresó.