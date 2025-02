El ministro de Salud, César Vásquez, no descartó la posibilidad de ser candidato al Congreso por el partido Alianza Para el Progreso (APP), aunque aseguró que actualmente está enfocado en trabajar como parte del Gobierno.

“Como político, soy político de carrera, he sido congresista, tengo carrera política, no puedo descartar nada. Pero lo que sí puedo asegurar es que ahora en este momento, en mi mente y mi accionar no existe un minuto para pensar en candidaturas. Todo mi tiempo y energía está dedicado a trabajar por la salud del país”, respondió ante la prensa este viernes.

César Vásquez también evitó precisar que podría ser candidato como parte de las filas de Alianza Para el Progreso (APP), donde tiene su militancia suspendida.

“Saben que he pedido licencia a mi partido y no puedo hablar como ministro de Estado de temas partidarios”, fue todo lo que comentó al respecto.

Defiende a exjefe de EsSalud Constantino Vila

César Vásquez defendió a Constantino Vila, quien fue director general de Operaciones en el Ministerio de Salud y este sábado fue nombrado como jefe de EsSalud aunque solo por pocas horas antes que el Ejecutivo diera marcha atrás porque tenía una requisitoria en su contra.

El ministro dijo que en el proceso hubo “matices de politización” por parte de quienes calificó como “un grupo importante de gente en redes que inmediatamente han salido a decir cosas injustas contra él, como señalarlo como requisitoriado delincuente”.

“Hay gente que tuitea rápido y se asusta cuando hay cambios en EsSalud porque están acostumbrados a manejarlo desde afuera como si fuera su casa. Han estado varios años ahí y han dejado su gente y usan la institución para sus fines políticos”, acusó sin precisar nombres.

Vásquez dijo que también le retiró la confianza como funcionario del Minsa luego que se diera marcha atrás en su nombramiento como titular de EsSalud. Sin embargo, aseguró que espera volver a contratarlo luego de considerar que Vila ya ha aclarado el problema de su requisitoria.

“Yo también le quité la confianza luego que salió la orden de captura porque eso era lo que correspondía y honestamente ahora que ha solucionado su problema, si EsSalud no lo convoca, ojalá no lo convoque, yo lo vuelvo a convocar porque es un excelente trabajador. Yo encantadísimo. Ya solucionó la orden de captura que fue por destituir a un mal elemento. Quiero más de esa gente capaz de destituir malos trabajadores”, explicó.