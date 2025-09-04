El ministro de Defensa, Walter Astudillo, aseguró que la compra de los 24 aviones caza que está en trámite en su sector es la más importante de los últimos 50 años ya que permitirá afianzar la capacidad “disuasiva” del Perú en la región.

“La adquisición más importante que fue aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado es la de 24 aviones caza. Sin duda es la adquisición más importante de las últimas cinco décadas que va a permitir al Estado peruano disponer de una Fuerza Aérea disuasiva”, aseguró este miércoles 8 de setiembre en conferencia de prensa.

La compra de estas aeronaves de caza fue parte del mensaje a la Nación más reciente de Dina Boluarte el 28 de julio de este año, cuando también explicó que promueven la compra de dos aviones estratégicos de transporte de pasajeros, en el segundo semestre del 2025.

Astudillo, acompañado por Eduardo Arana y otros miembros del Gabinete ministerial, destacó las obra que se están realizando en las Fuerzas Armadas a nivel nacional como la construcción de buques cofabricados con Corea, y la elaboración de armas, municiones y vehículos blindados en el Ejército.

En paralelo, precisó que él junto al canciller Elmer Schialer y el alto mando de la FAP viajaron recientemente a Estados Unidos, Suecia y Francia para evaluar la compra de los aviones caza, ya que estos son los tres países postores.

“Quiero ser muy claro y transparente con la ciudadanía. Esta compra no solamente es la compra de un sistema de aviones, sino fundamentalmente es analizar qué tipo de relación necesitamos como país para ser disuasivos en la región y contribuir con la seguridad internacional”, destacó el ministro.

Astudillo precisó que actualmente están analizando “aspectos estratégicos” para que la compra tenga valor para la FAP en los próximos 40 años.