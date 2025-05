El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, garantizó que desde el 1 de enero del 2026 ya no habrá más un Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sino una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal, a pesar que esta todavía se encuentra en debate a nivel de comisión en el Congreso.

Esto, para garantizar que más allá de este año no habrá ningún tipo de “Reinfo heredado” o “Reinfo perpetuo” luego que se cuestionara la norma que reglamenta la ampliación de la vigencia de este registro.

“El próximo año, desde el 1 de enero del 2026 a más tardar, si no es antes, ya no hay Reinfo. Lo que vamos a tener es una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que regula todo esto y establezca y legisle mecanismos para la actividad de la pequeña minería y minería artesanal”, respondió este jueves a RPP.

Sin embargo, Montero evitó precisar si es que el su sector decidirá ampliar el Reinfo más allá del 30 de junio, y se limitó a recordar que la ley 32213 permite que se extienda hasta el 31 de diciembre del 2025.

“De ahí no pasa. Por eso se indica claramente que no existe ningún Reinfo hereditario, porque el Reinfo es una figura, un registro que queda desactivado a más tardar el 31 de diciembre del 2025. No hay ninguna norma vinculada al Reinfo que siga más allá de eso. Ese temor es infundado. No hay Reinfo hereditario, no hay Reinfo perpetuo”, insistió.

Jorge Luis Montero también precisó que la lucha no es contra la minería informal que se encuentra en proceso de formalización, sino contra la ilegal, y contra los que han utilizado el Reinfo para permitir actos delictivos.

En esa línea, dijo que como ministro está pendiente de cómo avanza el debate dentro de la Comisión de Energía y Minas, donde actualmente está debatiéndose la nueva ley MAPE.

“Yo como ministro soy también una figura política y presto atención a lo que la Comisión de Energía y Minas me diga. Aceptamos críticas, las correcciones fraternas e infraternas. Aceptamos y escuchamos porque somos políticos pero no solo somos políticos, soy ministro de Estado de un sector que tiene que dar solución, tomar decisiones y responder equilibrando la balanza y los intereses porque, si no, en vez de resolver agudizamos las contradicciones”, comentó.