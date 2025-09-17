El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, dijo que no ha conversado sobre la difusión de nuevos audios con sus colegas de bancada supuestamente involucrados, Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, y aseguró que no es su trabajo preguntarles sobre estas denuncias.

“No me corresponde, es esperar resultados de la investigación y después veremos qué pasa. Seguimos trabajando normalmente. Si nos vamos a detener por cada denuncia, por cada carpeta o reporte periodístico, no haríamos nada. Tenemos que cargar, tienes que cargar con eso. Yo no tengo por qué preguntar, a mí no me pagan para preguntar, me pagan para trabajar, no para preguntar”, respondió.

Montero, al declarar ante la prensa luego de su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, minimizó la necesidad de preguntar sobre estas acusaciones a los otros ministros.

“Cada ministro tiene su mochila, cada ministro tiene sus dificultades y a cada ministro le pagan por trabajar, no por quedarse quieto y asustado, eso no pasa en este gabinete. Aquí todos trabajamos con la mochila que nos corresponde llevar”, insistió.

El titular del sector Energía y Minas advirtió que el gabinete sigue trabajando pese a los cuestionamientos, como ocurre en otras partes del mundo porque esa es la naturaleza del cargo.

“Así es, si no te gusta esto, vete pues, pero si vas a ser ministro tienes que ser macho y asumir el pasivo y el activo de tu ministerio y seguir adelante todos los días, porque te pagan para resultados, no para que te asustes”, manifestó.