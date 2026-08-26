El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó una posible ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) más allá del 31 de diciembre tras comentar que con su actual diseño, el proceso de formalización no es viable.

“Tal como está diseñado el proceso de formalización, nadie se va a poder formalizar por la forma en que está diseñada. Eso vamos a cambiarlo, tienen que ser requisitos ad hoc para una actividad a pequeña escala”, manifestó el ministro, para luego comentar que evalúan la nueva ampliación. “No es que se amplíe para el 100% a todos, sino a aquellos que tienen avanzado su proceso de formalización”.

Desde el año 2012, el Estado prorrogó sucesivamente la vigencia del registro, un mecanismo sectorial que actualmente carece de resultados concretos, algo que el ministro reconoció pero que consideró que puede volver a ocurrir por los plazos vigentes.

Ante esta situación, Shinno descartó una extensión generalizada de los beneficios de este padrón, sino una que beneficiaría a un aproximado de 30 mil mineros que siguen en proceso, tras los 50 mil que fueron retirados del registro el año pasado.

El integrante del gabinete ministerial reiteró que el sector evalúa alternativas técnicas junto con los gremios. “Posiblemente van a continuar más allá del 31 de diciembre, pero para este grupo que tiene ya un camino avanzado y que sabemos que al 31 de diciembre no va a terminar”, sostuvo el ministro.

El sector espera que la simplificación de los trámites ambientales y de uso de insumos químicos facilite la formalización definitiva de estos operadores. Asimismo, advirtió que podrían haber casos de mineros retirados que retornen al Reinfo.

“Hay casos que han pedido una segunda instancia y otros que van a ir al Poder Judicial. Se verá caso a caso, si ganan van a ser reincorporados, pero son pocos los que van a regresar”, explicó el ministro.

Guillermo Shinno en la mira de interpelación

Juntos por el Perú formalizó una moción de interpelación contra el ministro Guillermo Shinno en la Cámara de Diputados. El pliego consta de 57 preguntas que abordan temas como el incremento del precio de los combustibles, el desabastecimiento de diésel y las protestas de transportistas.