Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, advirtió posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. (Foto: Andina)
Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, advirtió posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó una posible ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) más allá del 31 de diciembre tras comentar que con su actual diseño, el proceso de formalización no es viable.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.