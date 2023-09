La moción de censura contra el ministro de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera Gargurevich, no alcanzó los 66 votos que se requerían para que sea removido de su cargo por presunta “incapacidad moral y falta de idoneidad para asumir la dirección ministerial”.

Tras un debate en el Pleno de Congreso de la República, el pedido solo obtuvo 52 votos a favor. En contra votaron 52 congresistas y otros 13 lo hicieron en abstención.

Los representantes de Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre (PL), Bloque Magisterial, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Podemos Perú (PP), Perú Bicentenario, Somos Perú (SP), Unidad y Diálogo Parlamentario, y otros congresistas no agrupados de izquierda; votaron en contra de la censura de Vera Gargurevich.

La remoción del ministro había sido planteada por presuntamente haber omitido información en su hoja de vida; haber remodelado un inmueble que pertenecía al Estado sin autorización; generar perjuicios laborales; las visitas que realizó a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno; y presuntos conflictos de intereses relacionados con Petro-Perú.

Los motivos para salvarlo

El último miércoles, César Acuña, líder de APP, había anunciado que su partido no apoyaría la censura.

“Hace recién dos semanas que ha habido cambio de ministros, creemos nosotros que no es el momento. En este sentido, nosotros hemos decidido como bancada de APP, que no vamos apoyar ninguna censura, eso significa dar estabilidad al país”, aseguró a medios de Trujillo.

En esa misma línea, su hermano y congresista de Unidad y Diálogo Parlamentario, Héctor Acuña, excusó la situación del ministro ante el Pleno, alegando que recién le habían otorgado facultades al Gobierno de Dina Boluarte.

“Esperemos los 90 días. Si con la delegación de facultades este gobierno no mejora, tenemos que ir más allá”, indicó.

Sin embargo, el mayor argumento de las bancadas que arrojaron un “salvavidas” a Vera Gargurevich fue apostar por la posición que adoptó el titular del Minem al haber solicitado al Consejo de Ministros un “salvataje económico” para Petro-Perú.

El debate, entonces, pasó de los cuestionamientos políticos hacia el ministro por una supuesta conducta falta de de ética e incapacidad de gestión; a un debate sobre la defensa de una empresa estatal.

Esto, pese a que el primer ministro Alberto Otárola ya anunció la postura del gobierno, indicando que no se le daría “ningún dinero adicional” a dicha empresa estatal.

Votación en el Congreso

Elizabeth Medina Hermosilla (Bloque Magisterial), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Héctor Valer ( Somos Perú), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Roberto Kamiche (Cambio Democrático), Rosío Torres (Alianza para el Progreso) y otros, defendieron la permanencia del ministro alegando, entre otros temas, que la censura se debía a la intención de Vera de que diversos lotes petroleros regresen bajo la administración y explotación de Petro-Perú.

Otros, como Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre ) planteó incluso, la formación de una comisión revisora para el avance de Petro-Perú, su modernización y fortalecimiento.

Enrique Wong y Francis Paredes Castro (ambos de Podemos Perú), alegaron la búsqueda de la “unidad y la paz” en lugar de buscar “enfrentamientos”.

Alex Flores (no agrupado), por el contrario, en tono más incendiario, pedía a los ciudadanos de Talara (Piura) y a todo el país " defender” los recursos con una marcha pacífica.

“Ya le han quitado la confianza”

Como se recuerda, entre los hechos denunciados en contra de Óscar Vera, se encontraba haber omitido las sanciones que le fueron impuestas por haber remodelado el inmueble en el que vivía en Iquitos en el año 2019, hecho que fue calificado como “acción prohibida” por Petro-Perú.

Además de haber incumplido sus obligaciones, habría incurrido en infracciones, creado perjuicios laborales y no respetado los procedimientos.

Además, el actual ministro no informó en su momento sobre dos visitas realizadas al vacado ex presidente Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno. La primera, el 30 de agosto del 2021, coincidiendo con la misma hora en la que ingresó José Nenil Medina Guerrero, ex alcalde del distrito de Anguía (Chota, Cajamarca), procesado por el Caso Anguía.

Ministro de Energía, Óscar Vera, junto a Nenil Medina, excalde actualmente cumpliendo prisión preventiva por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, durante una fiesta. (Foto: Captura Canal N)

Y, la segunda visita se realizó el 5 de setiembre del 2021, y la reunión habría contado con la participación de José Nenil Medina Guerrero y Abel Cabrera Fernández.

También por la falta de capacidad en la gestión de Petro-Perú, al poner en riesgo las reservas y la producción de hidrocarburos en el país.

Visitas de Óscar Vera, actual ministro de Dina Boluarte, a Pedro Castillo.

Karol Paredes Fonseca (Acción Popular) fue la encargada de sustentar la censura contra el titular del Minem.

La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) también cuestionó la decisión de Vera Gargurevich de “beneficiar” a Petro-Perú, empresa para la que trabajó por varias décadas.

Alejandro Cavero Alva (Avanza País) pidió censurar al ministro, indicando que ya el Ejecutivo le ha restado confianza al negarle el salvataje para Petro-Perú.

“El propio primer ministro y el ministro de Economía han salido a decir que no le van a dar ni un sol más a Petro-Perú. Si el primer ministro y el ministro de Economía ya le han quitado la confianza al ministro de Energía y Minas ¿Cómo este Congreso no le va a quitar la confianza a este ministro incapaz e inepto? Es nuestro deber en este momento remover a este funcionario.”

Alejandro Cavero, congresista





José Cueto Aservi (Renovación Popular), aseguró que Vera había “mentido” al Parlamento y debería removerse al ministro por su falta de gestión.

Un reciente informe de Hito de Control del Órgano de Constrol Institucional de Perú-Petro , cuyo período de evaluación se realizó del 5 al 18 de setiembre del 2023, concluyó que Perú-Petro “desnaturalizó” los contratos de licencia para explotación de hidrocarburos en los lotes I, VI y Z-69. Esto últimos forman parte de los lotes que Perú-Petro iba a entregar a Petro-Perú, en negociación directa, según lo había dado a conocer días atrás el ministro de Energía y Minas.