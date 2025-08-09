El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, aseguró que el Gobierno hará “todo lo que sea necesario” para hacer frente a las acciones que está tomando Gustavo Petro, presidente de Colombia, para desconocer la soberanía peruana en la isla Santa Rosa de Loreto.

En declaraciones a RPP, se le consultó sobre qué hará Dina Boluarte para responder a Petro, quien está pronunciándose desde hace días en redes sociales, discursos en eventos oficiales y en entrevistas a medios internacionales.

“Se va a hacer todo lo que sea necesario. El Perú ha reaccionado inmediatamente a las declaraciones del presidente de Colombia. Ha reaccionado también inmediatamente frente a la incursión de este avión de combate ligero de Colombia sobre el espacio aéreo peruano”, manifestó el ministro vía telefónica desde Japón.

“La isla Chinería es peruana desde el tratado Salomón-Lozano, es parte del territorio nacional con capital Santa Rosa, capital del distrito. Eso no está en duda en absoluto”, agregó.

Según Jorge Montero, la mandataria y los ministros que la acompañaron en su viaje desde el 5 de agosto rumbo a Japón, donde se encontraban cuando Gustavo Petro inició sus publicaciones desconociendo que esta jurisdicción sea peruana, fueron sorprendidos y tuvieron que trabajar más para no perjudicar su agenda

“Hemos estado realmente en un trabajo intenso, muy bien coordinado por la embajada peruana en Tokio (...) No cambió la agenda. Nos llegó la noticia y lo que pasó es que nos hizo trabajar más porque tuvimos que enfrentar también esta situación que consideramos sorpresiva e inexplicable”, precisó.

El ministro, sin embargo, resaltó que el Perú no ha puesto en duda que Santa Rosa sea y vaya a permanecer como peruana.

“Nunca ha estado en duda. Este es un tema nuevo que ha surgido sorpresivamente, intempestivamente. Esto no está en discusión ahora, ni lo estará en el futuro y se hará todo lo que sea necesario para contrarrestar esta actitud que no entendemos por parte del mandatario de la hermana república de Colombia”, aseveró.