El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, adelantó que la opinión que emitirá su sector será a favor de la promulgación de la ley de amnistía a favor de militares y policías procesados por delitos contra los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo antes del 2000.

Sin embargo, aseguró que faltan las posiciones de otros ministerios como Interior y Defensa para que se tome una posición definitiva.

“El Ejecutivo tiene hasta el 15 de agosto para promulgar o para observar la norma. El Ministerio de Justicia ya está a punto de emitir una opinión. La opinión que está emitiendo es una a favor. Sin embargo, tienen que pronunciarse otros sectores como son Interior y Defensa. La opinión del Ministerio de Justicia no es vinculante, no es la posición que va a definir al Ejecutivo”, explicó ante la prensa este jueves.

El Gobierno de Dina Boluarte recibió a fines de julio el texto sustitutorio que fue aprobado por la Comisión Permanente del Parlamento al final del anterior periodo parlamentario 2024-2025 y cuenta con un plazo de 15 días para promulgarla o para regresarla con observaciones.

Según Alcántara, el Ejecutivo dará a conocer su opinión final el 15 de agosto, último día del plazo establecido por las normas.

En otro momento, Juan Alcántara comentó sobre la situación en el Ministerio Público tras la decisión del Poder Judicial de revocar la suspensión del cargo contra Patricia Benavides y las disposiciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Creo que no hay ninguna duda al respecto. La JNJ ya se pronunció, el PJ se ha pronunciado y no veo ningún motivo por el cual no se deba cumplir la disposición y reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema”, aseveró.