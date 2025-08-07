El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, reiteró que la isla Santa Rosa de Loreto es peruana, pese a los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que buscan desconocer la soberanía del país sobre este territorio en la zona fronteriza.

“Hace poco los servicios de las diferentes instituciones se han instalado en esta isla de Santa Rosa y definitivamente hay que mejorarlos en nuestra frontera. Eso va a servir para poder mejorar esta situación, pero que quede muy clara la idea que Santa Rosa es peruana”, explicó ante los medios.

Alcántara dijo que la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado al respecto porque busca evitar que la situación escale a nivel de declaraciones de jefes de Estado, pese a que Gustavo Petro ya ha emitido una opinión además de amenazas de llevar el proceso a las cortes internacionales.

“Nosotros consideramos que nos asiste la ley y la razón. Santa Rosa es peruana y nos mantenemos en eso. La idea del Estado peruano es que esto no escale más allá de lo que corresponda. El presidente Petro tiene una opinión que de repente ha sido malinformada. Nosotros no consideramos que deba estar a ese nivel, sino que debe quedar a nivel de la Cancillería y se debe resolver en el punto de vista diplomático. Si empiezan los presidentes a dar una y otra opinión, entonces yo creo que la cosa va a escalar. Esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera en la vía diplomática”, reiteró.

Ministerio de Justicia a favor de ley de amnistía

En otro momento, el ministro Juan Alcántara adelantó que su sector opina a favor de la promulgación de la ley de amnistía a favor de militares y policías procesados por delitos contra los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo antes del 2000, pero explicó que esta posición no es vinculante porque también deben pronunciarse otros ministerios.

“El Ejecutivo tiene hasta el 15 de agosto para promulgar o para observar la norma. El Ministerio de Justicia ya está a punto de emitir una opinión. La opinión que está emitiendo es una a favor. Sin embargo, tienen que pronunciarse otros sectores como son Interior y Defensa. La opinión del Ministerio de Justicia no es vinculante, no es la posición que va a definir al Ejecutivo”, explicó.

Según Alcántara, el Gobierno dará a conocer su opinión final el día 15 de agosto, el último que tiene como plazo.