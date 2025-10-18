El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, dijo que todavía no se ha discutido en el gabinete la posición que tendrán sobre la posibilidad de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tras la vacancia de Dina Boluarte.

En declaraciones a RPP, aseguró que el gobierno de José Jerí, el cual inició tras la decisión de retirar a Boluarte del cargo por incapacidad moral permanente desde el Congreso, respetará los derechos humanos, tras comentar sobre las protestas del 15 de noviembre.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En ese contexto, fue consultado si es que este gabinete mantendrá la postura que previamente habían expresado los ministros de Boluarte sobre una posible salida del Perú del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es es un tema que se ha venido evaluando desde la gestión anterior y esta gestión deberá también fijar una posición. Es algo que todavía no se ha discutido. Nosotros estamos abocados a temas que son prioritarios para nosotros, que es la seguridad ciudadana. Esa es la indicación del presidente y en eso nos estamos abocando”, explicó.

Antes de la vacancia de Boluarte, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que el Ejecutivo había realizado mesas de trabajo a nivel nacional para consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de abandonar la Corte IDH, y que era algo que estaba en evaluación en base a esos resultados.

“Estamos hablando de un estudio, estamos en la etapa previa o inicial que es la estudiar, que es lo que yo he expresado y que es lo que hemos considerado los ministros, que es evaluar”, dijo en setiembre de este año, luego de criticar resoluciones de la corte internacional contra la ley de amnistía.