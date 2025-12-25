El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, aseguró que la creación de la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) en reemplazo del INPE permitirá al país contar con una institución ágil y eficaz en el cuidado de los internos de los centros penitenciarios.

En declaraciones a la agencia Andina, el titular del sector detalló que esta nueva entidad surge de la fusión entre el Instituto Nacional Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles, apostando por un rediseño de la estructura y la gestión de procesos.

“(Sunir) se formará a partir de la fusión de estas dos entidades, el Instituto Nacional Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles, y esto va a crear una nueva entidad, que tendrá una mejora en lo que es la estructura, la organización y la muy importante la gestión de procesos. Ello permitirá que se convierta en una entidad moderna, ágil y sobre todo eficiente y eficaz”, manifestó.

Martínez precisó que el cambio no es solo nominal, sino que busca fortalecer el tratamiento penitenciario para reducir la infracción de la ley penal. Según el ministro, aunque se respetará la base actual de los agentes penitenciarios, se planea invitar a exmilitares y expolicías para que aporten su experiencia en las labores de seguridad y control de los penales, contribuyendo así a la lucha contra la criminalidad organizada.

La propuesta forma parte de un paquete de 14 iniciativas legislativas presentadas ante el Congreso para modernizar las herramientas legales del Estado. El ministro subrayó que la estructura del actual INPE se encuentra “desfasada” frente a la dinámica criminal del país, lo que obliga al Gobierno a implementar reformas profundas que garanticen una organización eficiente y acorde a la realidad actual.

El presidente José Jerí había anunciado previamente que “el INPE va a desaparecer” tal como se conoce hoy ya que la institución requiere una refundación total y un cambio de concepto para extinguir estructuras que han sido capturadas por la corrupción interna, permitiendo establecer un modelo de gestión mucho más riguroso y transparente.

El mandatario fundamentó la necesidad de la Sunir tras identificar que sectores del INPE están “contaminados” y filtran información sobre los operativos, lo que resta efectividad a las intervenciones. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respaldó estas medidas señalando que el Gobierno busca articular todos los esfuerzos de los poderes del Estado para generar resultados inmediatos frente a la crisis de corrupción y la inseguridad.