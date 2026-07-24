El ministro de Justicia descartó que siga en evaluación algún indulto o pedido de gracia de Pedro Castillo. (Ministerio de Justicia)
El ministro de Justicia descartó que siga en evaluación algún indulto o pedido de gracia de Pedro Castillo. (Ministerio de Justicia)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, aseguró que al declarar improcedente el último pedido de gracia presidencial para Pedro Castillo, el Ejecutivo dio por concluido de forma definitiva el proceso de evaluación de beneficios para el exmandatario durante la actual gestión a pocos días de que se realice la transferencia de mando presidencial.

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