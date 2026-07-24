El ministro de Justicia, Luis Jiménez, aseguró que al declarar improcedente el último pedido de gracia presidencial para Pedro Castillo, el Ejecutivo dio por concluido de forma definitiva el proceso de evaluación de beneficios para el exmandatario durante la actual gestión a pocos días de que se realice la transferencia de mando presidencial.

Jiménez puntualizó que no habrá ningún indulto ni gracia para el interno recluido en el penal de Barbadillo. El titular del sector explicó que la Comisión de Gracias Presidenciales ya notificó los fundamentos del rechazo al propio Castillo. “No hay ninguna gracia, ningún indulto, y continuamos trabajando”.

Asimismo, el ministro enfatizó que esta fue la última sesión del órgano evaluador bajo la administración transitoria de José María Balcázar.

La comisión analizó un total de 17 solicitudes relacionadas con la libertad del exjefe de Estado durante este periodo gubernamental. Según los registros oficiales, 14 de estas peticiones fueron formuladas por terceras personas y no resultaron admitidas. Otras dos fueron declaradas improcedentes por no subsanar observaciones legales, quedando pendiente solo el expediente resuelto este viernes. Jiménez afirmó que su despacho analizó técnicamente cada uno de los expedientes presentados en este tiempo.

El ministro señaló que no conversó con el presidente Balcázar sobre esta resolución específica antes de informarla a la prensa. Tras su pronunciamiento, el funcionario se dirigió a Palacio de Gobierno para participar en las reuniones finales de cierre de gestión ministerial.

Ministerio de Justicia detalla pedidos de indulto y gracia de Pedro Castillo

Mediante un comunicado publicado este 24 de julio, el Ministerio de Justicia informó que la solicitud de gracia común no cumplía con los requisitos legales. La institución precisó que, en el proceso por conspiración para la rebelión, ya existe una sentencia de primera instancia en etapa de apelación. Por tal motivo, no existe una investigación vigente que pueda ser interrumpida mediante una gracia.

#Comunicado 📄 | Sobre la solicitud de gracia común presentada por el interno José Pedro Castillo Terrones, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/WCzMKhoA7z — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) July 24, 2026

Respecto a la investigación por presunta organización criminal, el documento oficial indicó que la etapa preparatoria se desarrolla dentro de los plazos legales. El ministerio argumentó que no se presenta el exceso de tiempo exigido por la normativa para aplicar un beneficio de esta naturaleza. El pronunciamiento institucional reiteró el compromiso del sector con el respeto irrestricto a la Constitución.

Pedro Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y cinco meses de prisión efectiva dictada en noviembre de 2025. Además, sobre el exmandatario pesa una orden de prisión preventiva ratificada por la Corte Suprema con vencimiento en marzo de 2027.