El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, sostuvo que el Gabinete Ministerial permanece cohesionado pese a los cuestionamientos contra el Ejecutivo, y descartó que exista una crisis en el equipo ministerial tras las recientes revelaciones vinculadas a las reuniones no registradas de José Jerí con empresarios chinos.

El ministro declaró a RPP luego de que se formalizaran seis mociones de censura en el Congreso de la República contra José Jerí. Todas cuestionan la idoneidad ética y política del mandatario para continuar en el cargo tras sus encuentros con el empresario Zhihua Yang.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Durante la entrevista, Martínez enfatizó la estabilidad del equipo de trabajo liderado por el premier Ernesto Álvarez y descartó que se pueda hablar de una crisis. “En lo absoluto, el gabinete se mantiene firme y trabajando unidos porque la lucha contra la criminalidad es una lucha transversal a todos los sectores del gobierno”, aseguró el ministro al ser consultado sobre la situación del Consejo de Ministros.

Asimismo, el titular del sector Justicia desmintió las versiones que señalaban una posible dimisión del presidente del Consejo de Ministros. Martínez calificó como falsos los rumores sobre una supuesta carta de renuncia presentada por el premier Álvarez, reafirmando que todos los ministros continúan comprometidos con la gestión de transición.

Finalmente, el ministro Martínez precisó que el Ejecutivo sigue enfocado en la aprobación de normas para fortalecer la seguridad ciudadana. Según indicó, en la última sesión del Consejo de Ministros se validaron dispositivos legales para combatir el crimen organizado, mientras el mandatario José Jerí descarta renunciar a su cargo.