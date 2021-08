El ministro de Trabajo, Iber Maraví, descartó tener algún tipo de vínculo con el brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, tras la difusión de un supuesto cargo que habría tenido dentro de esta agrupación en el 2012.

“A mí me han tratado de vincular diversos medios de comunicación. Yo he deslindado, señalado que no soy parte de Movadef, nunca he sido parte de Movadef. Lamento que de una manera muy ligera y solo con el afán de desprestigiarme hayan hecho aseveraciones sin la sustentación del caso”, declaró ante la prensa.

Iber Maraví, luego de participar en una reunión en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, calificó como una mentira que él haya sido supuestamente un “secretario de juventudes” de Movadef en el 2012.

Iber Maraví, ministro de Trabajo, respondió las críticas en su contra. (Canal N)

“Señalan que yo era secretario de juventudes en el 2012 supuestamente porque apareció en un volante, pero ni siquiera saben mentir porque yo el 2021 tenía 51 años. ¿Cómo es esa lógica que a los 51 años uno puede ser eventualmente secretario de juventudes de Movadef?”, cuestionó.

El ministro insistió en sus deslindes de Movadef más allá de estas acusaciones. “No soy parte del Movadef, no comparto las ideas de Movadef, estoy al margen de eso. Nunca he participado en Movadef y nunca me van a sacar una prueba que yo he participado en Movadef”, reiteró.

Nunca pertenecí al Movadef. En el 2012 tenía 51 años, por lo tanto, no fui su secretario de Juventudes en Ayacucho. Rechazo categóricamente todas las vinculaciones que se me hacen sin ningún sustento. — Iber Maraví (@iber_maravi) August 2, 2021

De otro lado, Iber Maraví descartó haber tenido algún tipo de injerencia en la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), fundada por el ahora presidente Pedro Castillo, como parte del Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. La resolución fue publicada el 30 de julio, un día después que Maraví jurara al cargo.

“El 30 efectivamente yo ya empiezo a ejercer la cartera del Ministerio de Trabajo y ese mismo día se cumplía el quinto día de trámite que la norma provee para que esa dirección de prevención de conflictos pueda expedir constancia a los solicitantes que lo hicieron el día 22. Se ha cumplido con todas las normas”, aseguró.

El ministro aseguró que ni él ni ningún otro antecesor suyo firma este tipo de decisiones, sino que las toma una instancia menor que “ha cumplido con hacer lo que les correspondía”. “No se me puede achacar responsabilidad alguna de haber influenciado algo así”, comentó tras recordar que su sector publicó un comunicado descartando alguna irregularidad en este proceso.

El registro de la FENATEPERÚ es un proceso que comenzó antes que yo asumiera la cartera de Trabajo, y que responde a los requisitos y plazos establecidos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su Reglamento. Mi despacho no ha tenido injerencia alguna en este trámite. https://t.co/7WJJDgxS3u — Iber Maraví (@iber_maravi) August 3, 2021

