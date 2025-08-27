El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, criticó el allanamiento en el inmueble del hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y aseguró que se trata de una persecución política contra la mandataria pese a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del Ejecutivo.

“No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política”, manifestó en su cuenta de X.

Horas antes, la fiscalía con apoyo policial había ingresado a diversos inmuebles, incluyendo la residencia de Nicanor Boluarte en San Borja, como parte de una nueva investigación que involucra al hermano de la presidenta Dina Boluarte fuera del denominado caso ‘Waykis en la sombra".

“Lo ocurrido hoy día con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente a la señora mandataria, ministros, funcionarios y familiares”, agregó el ministro.

Sandoval concluyó su mensaje respaldando la posibilidad de una reestructuración del Ministerio Público y una reorganización total del Poder Judicial, antes de reiterar que hay un “avasallamiento” contra los investigados.

Dina Boluarte también se pronunció contra esta diligencia del Ministerio Público durante un evento oficial desde Palacio de Gobierno.

“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, comentó para luego pedir disculpas a los militares y policías, además del alto mando de estas instituciones presentes en el evento.