El ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que responderán a las instancias correspondientes ante la denuncia que ha presentado el Ministerio Público contra dos policías por presuntamente haber permitido amenazas contra testigos protegidos en la investigación que involucra al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte.

“El Ministerio Público como cualquier otra institución, puede realizar las acciones que estime convenientes. La Policía Nacional, en fiel cumplimiento de sus funciones dentro del marco constitucional y así como también dentro del marco de las leyes, cumplen sus funciones”, respondió ante la prensa este viernes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Si hay algo que tenga que esclarecerse o explicarse o allanarse, o en todo caso acudir a las instancias correspondientes, lo harán”, agregó.

Horas antes, en conferencia de prensa, los fiscales del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) confirmaron una denuncia contra dos agentes de la policía que debían brindar seguridad a testigos protegidos en la investigación contra una organización criminal por la cual realizaron el allanamiento en el domicilio de Nicanor Boluarte.

“Esta denuncia que se ha ingresado ayer es respecto a dos efectivos policiales debidamente identificados que no voy a referir los nombres, pero resulta grave que hayan utilizado nombres de altos mandos de la PNP para poder intimidar, para poder sugerir a efectos que no sigan colaborando estos testigos protegidos cuando estos efectivos policiales sí deberían custodiarlos, protegerlos y, sin embargo, no cumplieron esa función”, reveló el fiscal Carlos Ordaya, a cargo de este caso.

LEE TAMBIÉN: Eficcop denuncia a dos policías por amenazas contra testigos protegidos en caso que involucra a Nicanor Boluarte

Carlos Malaver evitó pronunciarse en respaldo del alto mando policial, cuyos nombres supuestamente habrían sido involucrados en las amenazas contra los testigos que estaban aportando a la labor de la fiscalía.

“No tengo los detalles precisos. Mal haría en pronunciarme al respecto”, comentó.