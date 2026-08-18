El ministro del Interior, César Astudillo, condicionó la continuidad de los principales mandos de la Policía Nacional a los resultados que obtengan frente al avance de la delincuencia.

En conferencia de prensa, el titular del sector sostuvo que los oficiales permanecerán en sus puestos mientras cumplan con la misión encomendada y logren avances concretos en la lucha contra el crimen.

“Ustedes ven a mi costado los mismos altos mandos, al mismo comandante general y mientras sigamos siguiendo resultados van a continuar. Mientras tengan esa misión de trabajar y tener los resultados que tenemos hasta ahora”, afirmó Astudillo al ser consultado por la permanencia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien se encontraba presente en ese momento.

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César Astudillo, ministro del Interior: Mientras sigamos trabajando y teniendo resultados, los altos mandos de la Policía van a continuar



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Según explicó, los operativos desplegados por la Policía han permitido golpear a distintas organizaciones criminales y en su opinión, “no es fácil” el trabajo que realiza la policía para desbaratar bandas criminales “antes de” que comentan delitos.

“Este vector de inteligencia nos está dando buenos resultados. La gente puede decir, ‘pero oye, ayer han matado a una persona’. No es que yo sea triunfalista pero la tendencia que tenemos es a bajar, los números no engañan. Si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado teníamos 500 muertos más”, dijo.

“Hay varias bandas que se han desarticulado, antes de, eso no es fácil, incursionar con inteligencia en esas bandas criminales es un trabajo arduo”, agregó.

El ministro justificó que la estrategia de seguridad no es uniforme para todo el país. De acuerdo con Astudillo, las regiones cuentan con planes diseñados según las características de los delitos que enfrentan y estos son modificados cuando la situación lo requiere. Lima, Loreto y Áncash, por ejemplo, tienen más de un plan de seguridad debido a las particularidades de cada territorio.

Astudillo sostuvo que el Gobierno busca ampliar las capacidades operativas de la Policía mediante inversión en tecnología y equipamiento. Entre las herramientas mencionó sistemas de geolocalización y georreferenciación, drones y otros equipos destinados a las labores contra el crimen organizado.

Otro de los nombramientos defendidos por Astudillo fue el del coronel del Ejército Luis Miguel Flores Alvan como director de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

El ministro argumentó que el Mininter es una entidad de administración pública y, por ello, sus funcionarios no tienen necesariamente que pertenecer a la Policía. En el caso de Flores Alvan, destacó su trayectoria en inteligencia y su experiencia trabajando junto a personal policial.

Hace unos días la presidenta de la República, Keiko Fujimori evitó confirmar o descartar si mantenía su respaldo al comandante general Óscar Arriola, ante los recientes casos de extorsiones y asesinatos que siguen ocurriendo en Lima.

Al ser consultada sobre la labor del titular de la PNP, la mandataria se limitó a decir que la labor de Arriola es evaluada por su despacho pero también por el ministro del Interior, César Astudillo.

“Esa decisión va a depender no solo de mí sino también del ministro del Interior, con quien estamos en constante comunicación”. dijo.