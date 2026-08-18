El ministro César Astudillo sostiene que los altos mandos militares continuarán mientras sigan mostrando buenos resultados. (Foto: Mininter)
El ministro César Astudillo sostiene que los altos mandos militares continuarán mientras sigan mostrando buenos resultados. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, condicionó la continuidad de los principales mandos de la Policía Nacional a los resultados que obtengan frente al avance de la delincuencia.

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