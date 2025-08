El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, explicó que sus declaraciones sobre la isla Santa Rosa de Loreto y los dichos de Gustavo Petro, en los cuales mencionó que se podría “poner feo”, eran en alusión a que sin vías diplomáticas comenzarían las declaraciones de ambos lados para buscar solucionar el conflicto generado por la soberanía de este territorio.

“No estoy hablando de una guerra ni de temas bélicos, sino que estoy hablando que se pone feo porque vendrán declaraciones de aquí para allá buscando dirimir el conflicto que Perú no hizo. Estoy hablando que una ley demarcó la frontera, una ley de Perú de este año demarcó la frontera y decidió que la isla Santa Rosa era de ellos. Por lo tanto, nos dejan sin puerto de leticia y sin navegabilidad en el río Amazonas”, explicó a Blu Radio de Colombia este miércoles.

Benedetti se refirió así a los comentarios que hizo el martes 5 de agosto al ser consultado sobre las declaraciones de Petro y cuando señaló ante la prensa que, luego de que su país agote los pronunciamientos oficiales y reclamos diplomáticos, “tercero es tratar de acudir a La Haya donde están los tratados y, si no, lo cuarto se pondría bien feo”.

“La cosa se puede poner fea porque la gente tiene que entender que por más que le quieran hacer oposición a Petro, nadie se pude poner de acuerdo con que nos hayan quitao una isla, la isla Santa Rosa, y que además entonces Leticia se quedaría sin puerto”, precisó

Según el ministro colombiano, el proceso que se debió seguir fue una comisión binacional como se acordó en los tratados de 1929 y 1934.

“Se debió hablar ahí y, si no se habla ahí entonces habría que ir a La Haya, el tribunal que está contemplado en el tratado de 1934 si hay algún problema. La Haya puede resolver si la comisión binacional no lo hizo. Con lo que está sucediendo, viene la primera pregunta. ¿Perú sí iría a La Haya como no lo hizo nunca Venezuela con el conflicto de Los Monjes?“, destacó Benedetti.

Ante la insistencia sobre la realidad de la isla Santa Rosa de Loreto, la cual siempre ha tenido presencia de autoridades peruanas, Benedetti comentó: “Seguramente, como pasa en varios municipios que son aledaños a la frontera, no aquí sino en cualquier parte del mundo, pueden tener una influencia más allá, pero no estaba reglamentado con una ley ni se había llegado a este tema en la parte binacional”.

“Lo que estoy diciendo es que eso tuvo que ser dirimido en una comisión binacional y no se hizo. Ellos, por medio de una ley, se apropiaron de la isla sin decirnos absolutamente nada y quedó en manos de ellos por una ley sin que hubiera conversaciones diplomáticas ni se hubiera llegado a un acuerdo”, insistió.