El ministro del Interior, Carlos Malaver, dijo que se maneja como hipótesis que Vladimir Cerrón pueda permanecer en la clandestinidad porque recibe apoyo de “inteligencias extranjeras” que pueden financiar su situación.

En declaraciones a RPP, dijo que se han dado disposiciones para ubicar, no solo a Cerrón Rojas sino a todos los prófugos, para luego especificar que en el caso del dirigente de Perú Libre podría haber financiamiento internacional.

“Igual que en la situación de ‘el Monstruo’, hay mucha gente que maneja otro tipo de relaciones de carácter que pudiera tener alguna influencia, esa s la hipótesis que tenemos, inteligencias extranjeras que tengan de repente dinero y eso lo hace itinerante”, comentó este miércoles.

Al pedirle que comente con mayor precisión si es que hay “inteligencias extranjeras” apoyando económicamente a Vladimir Cerrón, Malaver reiteró: “Es muy probable, está dentro de las hipótesis que tenemos y que se maneja, es que hay cierta probabilidad. Hay que tener en cuenta dónde desarrolló su educación, no fue en nuestro país. Deslizo esa hipótesis”.

El ministro del Interior hizo estos comentarios un día antes de la interpelación a la cual será sometido ante el pleno del Congreso este jueves 11 de setiembre, por cuestionamientos a los resultados de su gestión en temas de seguridad ciudadana ante las cifras de asaltos, asesinatos y atentados violentos en todo el país.