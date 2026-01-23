El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo que sí participó en la reunión sostenida entre el mandatario José Jerí y el empresario Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre de 2025. Según el titular del sector, su asistencia se dio tras recibir una invitación del jefe de Estado para compartir una cena.

“Sí, como dijo el presidente, efectivamente hemos estado el día 26 a eso de las 10 p.m. aproximadamente por invitación de él para realizar una cena, donde ha estado este empresario con dos personas más, que eran parte de los que atendían a la mesa y también en un momento compartieron”, precisó.

El ministro precisó que en la mesa también estuvieron presentes otras dos personas que formaban parte del personal de atención, quienes compartieron con ellos en un momento de la cita.

Respecto a los temas abordados durante la reunión clandestina, el funcionario aseguró que las conversaciones se centraron en la organización de las actividades conmemorativas por el Día de la Amistad Perú-China.

Estas declaraciones se producen en un contexto de crisis política donde diversos sectores del Congreso han presentado seis mociones de censura contra José Jerí por falta de transparencia. La confirmación del ministro llega días después de que se cuestionara el ingreso del mandatario al local utilizando prendas de camuflaje para evitar ser reconocido.

Es importante recordar que la presencia de Tiburcio en dicha cita fue revelada inicialmente por el propio José Jerí en un pronunciamiento emitido a través de sus redes sociales durante la madrugada del 18 de enero. En aquel mensaje grabado, el mandatario admitió que el ministro lo acompañó al restaurante del distrito de San Borja.

En dicho comunicado, difundido cerca de las 2:00 a.m., Jerí reconoció que la compañía de Tiburcio y su escolta presidencial formaron parte de lo que calificó como un “error de forma”. A pesar de admitir la presencia del titular del Interior, el mandatario negó en esa ocasión haber planificado algún tipo de negocio ilícito con el empresario chino.