El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, insistió en sus cuestionamientos contra la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) a la cual acusó de no rendir cuentas de unos 72 millones de soles, y dijo que no responde por casos como investigaciones contra Gustavo Gorriti o la muerte del expresidente Alan García.

“Mi gestión no está en contra de la Diviac. Nosotros reconocemos en la Diviac una unidad orgánica que forma parte de la institución policial, pero que ha sido una unidad instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos y la cual no ha rendido cuenta sobre importantes sumas de dinero que le ha sido entregada, aproximadamente en cuatro años cerca de 72 millones de soles”, manifestó desde Trujillo ante la prensa.

Esto, luego de que se pronunciara en un video institucional del Ministerio del Interior cuestionando a esta unidad que tiene como objetivo participar en operaciones especiales en apoyo al Ministerio Público.

“Lo que nosotros estamos refiriendo es que la Diviac tiene que ser auditada. Los fondos tienen que revisarse porque son fondos de todos los peruanos. La Diviac hasta el día de hoy no responde qué es del caso del señor Gorriti, no responde qué es de la investigación de los videos del expresidente Alan García, no responde qué es de la investigación de la computadora que supuestamente se les perdió cuando presumiblemente fue asaltada y que casualmente contenía todos los documentos que sustentaban todos sus gastos de esos 72 millones que le han sido asignadas”, continuó el ministro Santiváñez.

También recordó que la Contraloría General de la República hizo una revisión de enero del 2022 y advirtió que hubo unos 120 mil soles que no pudieron ser justificados por tener comprobantes de pago duplicados e incluso aseveró que recibió de manera irregular de Devida cuera era presidida por Rubén Vargas.

“Les entregó medio millón de soles cuando ejercía la presidencia de Devida cuando la Diviac no ha visto ningún proceso de narcotráfico”, indicó.

Ante las críticas de Juan José Santiváñez, se han pronunciado diversos exministros y exviceministros del Interior, como Ricardo Valdés, quien aseguró a El Comercio que el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador contra el crimen organizado, puede dar cuenta de cómo esta división “en su primer año ejecutó más de 100 mega operativos en todo el país, todos exitosos”.

Similar opinión tuvo el exministro Mariano Gonzáles. “Todo esto es parte del plan de la presidenta Boluarte, primero fue el retiro del general PNP Jorge Angulo, luego disolvió el equipo especial de policías que apoyaba al Eficcop y ahora pretenden hacer lo mismo con la Diviac. El gobierno quiere conseguir impunidad”, manifestó en diálogo con El Comercio.