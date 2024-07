Antes de asumir como ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez creó y participó en tres sociedades con Carlos Kiyan Oyama, empresario que afrontó por lo menos dos investigaciones por lavado de activos y tráfico ilícito de drogas (TID) entre el 2003 y el 2009.

De acuerdo con Registros Públicos, el 2 de agosto del 2016, cuando ejercía la abogacía, Santiváñez creó ECGas S.A.C., sociedad dedicada a la producción y venta de gas natural. Casi seis meses después, Santiváñez dejó la gerencia general de la empresa, que pasó a manos de Kiyan. El gerente general estaba facultado a ejecutar todos los acuerdos tomados por los accionistas.

En julio del 2017, el capital social de ECGas, que empezó con S/1.000, se incrementó a S/1′140.000. La sociedad sigue activa, aunque no registra mayor movimiento comercial y financiero, salvo operaciones de importación entre el 2018 y el 2019.

En agosto del 2016, Santiváñez constituyó otra compañía: Aqua Gas S.A.C., que tenía como objetivo producir, comprar y vender gas natural. En diciembre del 2017, Kiyan es nombrado uno de sus tres directores. Sin precisar la fecha, Santiváñez cedió la gerencia general que tenía a su cargo y se nombra a Kiyan en su reemplazo, según Registros Públicos. La sociedad continúa activa, pero no tiene actividades.

ECGas y Aqua Gas no fueron las primeras empresas en las que Santiváñez y Kiyan coincidieron. En abril del 2005, Kiyan creó General Oil Perú S.A.C., dedicada a la importación y distribución de combustibles líquidos y gaseosos, de acuerdo con Registros Públicos. Como socio fundador de esa firma figuraba General Oil Co. Inc., offshore creada por Kiyan en Nevada (Estados Unidos). El 2 de octubre del 2006, los fundadores de General Oil Perú nombraron a Santiváñez gerente general, cargo que ocupó hasta octubre del 2008. Kiyan lo sucedió en ese puesto.

Las tres empresas mencionadas no se consignan en las declaraciones juradas de intereses ni en la hoja de vida de Santiváñez que están publicadas en la página web del Ministerio del Interior (Mininter).

Además de su participación en las compañías, Santiváñez y Kiyan registran un movimiento migratorio similar: el 14 de enero de este año, salieron hacia Chile. El 18 del mismo mes, regresaron al Perú desde el país sureño.

Un mes después, Santiváñez dejó su estudio y asumió como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial del Mininter (ver pieza sobre cargos y experiencia).

Para el abogado penalista Andy Carrión, Santiváñez debió incluir la información sobre las empresas en sus declaraciones juradas. “Si no lo consigna, entonces es lo mismo por lo que se le viene cuestionando a Dina Boluarte [la omisión de cuentas bancarias en sus declaraciones juradas]. [...] La contraloría te pide que informes sobre las empresas que has formado parte. [...] Cuando asumió como ministro, también dejó de formar parte de su estudio jurídico, pero lo ha consignado. Si fuera esa lógica, tampoco debió consignar el estudio”.

Sobre el trabajo jurídico para conformar empresas y trasladarlas a otros socios una vez establecidas las firmas, Carrión señaló que en este aspecto debe tomarse en cuenta el rubro del negocio.

“Estamos hablando de un abogado [Santiváñez] que se dedica a temas penales y civiles. No necesariamente su especialidad es [la de] conformar una empresa para luego trasladársela al nuevo titular. Porque si hay abogados especialistas en ese tema. Muchos conforman sociedades con su mismo nombre y luego se lo pasan al titular para que no tengan inconvenientes en los trámites. Es extraño si es que está haciendo esa movida empresarial, salvo que tengas un interés directo y no solamente sea abogado y se dedique a esa especialidad y así que justifique esa actividad paralela”.

Además… Cargos y experiencia laboral Juan José Santiváñez es titular del Ministerio del Interior desde mayo último. Antes fue viceministro de Orden Interno de la misma cartera (entre abril y mayo del 2024 ) y jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter (de febrero a abril de ese año).

En su declaración jurada de intereses como ministro del Interior, señala que fue socio de Santiváñez Antúnez Trial Lawyers S.A.C. (de junio del 2023 a febrero del 2024) y de SM Consultores Legales S.A.C. (entre junio del 2021 y febrero del 2023 ).

También dice que fue abogado de Santiváñez Antúnez Abogados Asociados S.A.C. (entre mayo del 2007 y octubre del 2015 ) y de Miró Quesada Palacios & Asociados S.A.C. (de enero del 2012 a diciembre del 2016).

Pasado cuestionado

Desde 1982, Kiyan ha fundado más de 20 empresas. Algunas se dedicaban a la importación de vehículos y partes de autos. Una de estas sociedades, MK Logistic Services S.A., creada en 1996, estuvo relacionada con una investigación cuyo principal implicado fue Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori.

Una investigación de la División de Investigación Financiera (Dinfi) –parte de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la policía– concluyó que Juan Silvio Valencia Rosas, considerado el principal testaferro de Montesinos, utilizó MK Logistic Services para introducir más de S/1′000.000 (mediante aumentos y préstamos de capital) que pertenecían a la Caja de Pensiones Militar Policial. Montesinos usó esa caja para sus fines ilícitos.

Kiyan fue uno de los investigados, según un parte policial del 2003.

En MK Logistic Services, Kiyan fue accionista, director y gerente general. En mayo de 1997, Valencia fue nombrado presidente del directorio de la empresa.

La otra pesquisa a Kiyan estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Drogas del Callao, que lo investigó por lavado de activos procedente del tráfico ilícito de drogas. Según el sistema del Ministerio Público, la indagación empezó en el 2004 y se formalizó ante el Poder Judicial en el 2009. Un parte policial de la Dirandro indica que la fiscalía pidió referencias por Kiyan y “Óscar Ronald Rodríguez Hurtado”, cuya identidad real es Julio César Rodríguez Hurtado, quien tiene antecedentes por narcotráfico desde 1978.

El Comercio solicitó una entrevista con el ministro desde el miércoles 17 para que aclarara cuál ha sido su relación con Kiyan. La noche del jueves 18, respondió a través del correo electrónico del área de prensa del Mininter: “El señor ministro del Interior no tiene ninguna relación ni comercial ni laboral ni societaria ni de ningún tipo con el señor Carlos Kiyan Oyama; por lo tanto, no tiene ninguna mención que hacer al respecto”.

“El 2003 y 2004, el señor ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, no vivía en el Perú. Estaba en España cursando sus estudios de maestría, así que no tiene en lo absoluto que referir al respecto, ya que no mantenía ninguna relación con la persona en mención”, indica la otra parte de la respuesta. Esto lo contestaron ante la interrogante sobre si Santiváñez estaba enterado de las investigaciones a Kiyan antes de que iniciara una relación comercial, societaria o laboral con él

El Comercio buscó a Kiyan en su domicilio de La Molina, pero no lo encontró.

