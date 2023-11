El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que “no tiene ningún problema” en “dar un paso al costado” ante los pedidos de renuncia por parte de bancadas del Congreso de la República que cuestionan su gestión para combatir la delincuencia y criminalidad en el Perú.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte podría ser citada nuevamente a declarar en investigación por muertes durante protestas

El titular del Mininter se pronunció en el contexto de que en el Parlamento se debatirán dos mociones de censura en su contra tras afrontar una interpelación, cuyas respuestas no convencieron a un grupo de bancadas.

En esa línea, Vicente Romero señaló que es “respetuoso” de las “propuestas positivas”, pero que no puede permitir “el insulto y las propuestas destructivas”.

LEE AQUÍ: Vicente Romero: Cuenta institucional del Mininter difunde comunicado de alcaldes que lo defienden de censura

“Siempre he sido respetuoso de vivir en un país en democracia. El Congreso tiene toda la facultad de poder interpelar, censurar a cualquier ministro, bajo esa óptica, siempre he vivido y trabajado por mi país. Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, pierda usted cuidado, no tengo ningún problema, pero lo más importante es que se sepa que actualmente lo que el país necesita es unidad nacional”, señaló el ministro del Interior en conferencia de prensa durante la presentación de senderistas capturados.

“Nosotros somos respetuosos de las propuestas negativas, somos respetuosos de las propuestas positivas, pero también tenemos que ser claros y contundentes de lo que no podemos permitir es el insulto y las propuestas destructivas, las cuales las obvio”, agregó Vicente Romero.

“No lo dude, si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar, no tengo ningún problema, pero seguiré trabajando hasta el último segundo”, manifestó.

Mociones de censura

El último jueves, el pleno del Congreso de la República dio cuenta esta mañana de la segunda moción de censura presentada contra el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.

Las dos mociones de censura, una presentada por Perú Libre y otra por Fuerza Popular, serían acumuladas en una sola el día de la votación, que podría ser el miércoles 15 o el jueves 16 de noviembre.

La cuenta institucional del Ministerio del Interior en la red social X (antes Twitter) republicó, el último fin de semana, el comunicado de 35 alcaldes de Lima y otras regiones del país que defienden al ministro Vicente Romero de las mociones de censura en el Parlamento.