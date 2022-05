El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, señaló que los supuestos plagios que habría cometido el presidente Pedro Castillo en su tesis deben ser investigados por la universidad que le dio el título, pues es la única competente para pronunciarse al respecto.

“Yo soy profesor universitario, soy asesor de trabajos de investigación y el que pone el estándar y los requisitos es la universidad según sus manuales. Quien debe investigar al respecto es la misma universidad, este software [de detección de plagios] tiene complicaciones sobre los trabajos porque se pasa el software y no se hace la exclusión”, refrió a RPP.

Ayer, el programa Panorama informó que Castillo habría plagiado el 54% de la tesis que realizó junto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, para obtener el grado académico de magíster.

Declaraciones de López

En otro momento dijo que las declaraciones dadas por Karelim López al Congreso y la prensa son “dichos sin corroboraciones” y que es responsabilidad del Ministerio Público investigar el caso.

“Lo único que dice son dichos sin corroboraciones, ella dice que le dijeron. No sigo que sea falso, sino que es un hecho no corroborado, el ministro Sánchez la emplazó ayer a que se retracte porque no hay pruebas de lo que dice, no tiene ningún medio de corroboración, la señora lanza declaraciones cuando no ha reconocido ser delincuente”, expresó.

“Las investigaciones son reservadas, no hay evidencia cierta de lo que se dice, lo que yo cuestiono es que la señora López habla en los medios y usan el periodismo como una tercera vía y eso vicia toda la investigación”, agregó.

Al ser consultado sobre si tienen pensado plantear una cuestión de confianza sobre la iniciativa que propone convocar a un referéndum para el cambio constitucional, Chero aseveró que no se ha contemplado esa posibilidad.

De igual manera, afirmó que no descartaba que se promoviera un proyecto de adelanto de elecciones generales.

“No hemos conversado sobre la posibilidad de presentar una cuestión de confianza, lo que hemos hecho con este proyecto es recoger la opinión de los partidos que plantearon el cambio de constitución en la campaña, muchos planteaban una nueva constitución, esto se ha pasado al Congreso y ahí esperamos que el proyecto se debata”, refirió.

“Si el Congreso lo rechazara, seguiremos trabajando colegiadamente en el Gabinete”.

“[Sobre el proyecto de adelanto de elecciones] yo no lo he descartado, es una posibilidad, cuando se tenga que hablar de eso nos reuniremos y conversaremos, todavía no lo hacemos, ya hay iniciativas en el Congreso, sobre ese tema”, manifestó.