El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declinó de su inscripción al partido político Progresemos, en el cual también se ha afiliado Hernando de Soto con miras a ser candidato presidencial. Esto, solo un día después de haber informado a través de medios de comunicación su decisión de sumarse a esta agrupación.

En su carta enviada a la dirigencia de Progresemos, el funcionario informa que decisión “declinar de la inscripción efectuada, agradeciendo la apertura” que tuvieron hacia él.

Santiváñez asegura que esto se debe a su trabajo y los compromisos asumidos, los cuales dice que merecen su “dedicación indesmayable” y para evitar que sus acciones se interpreten como un “canon de conveniencia”.

Este viernes 12 de julio, en una entrevista al programa de Milagros Leiva en Willax, el ministro informó que se inscribió al partido Progresemos con la autorización de la presidenta, Dina Boluarte; y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Juan José Santiváñez había anunciado que se había inscrito al partido Progresemos, igual que Hernando de Soto.

“Me he inscrito en el partido revisando ideario, me parecía interesante. No soy candidato, porque para ser candidato uno tiene que participar de elecciones internas y de todo un proceso democrático. Hoy estoy dedicado absolutamente al 1.000% a mi labor como ministro de Estado”, aseveró en esa oportunidad.

Solo un día después de su anuncio, y en su carta a Progresemos, Juan José Santiváñez dijo que decidió sumarse al partido por “el espíritu democrático que a todo ciudadano compromete a vincularse a la construcción de una gran nación”.

El ministro advierte que su decisión podría ser malinterpretada “por algunos sectores”, los cuales no llega a identificar en su carta, como algo que podría afectar su decisión a luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.

Los cuestionamientos contra la afiliación de Santiváñez surgieron desde dentro de Progresemos, como fue con el caso de Luis Herrera, miembro del comité que promueve la candidatura de Hernando de Soto. En Canal N, dijo que el anuncio del ministro lo tomó por sorpresa porque desde Progresemos también esperan que el Gobierno de Dina Boluarte considere adelantar las elecciones generales.

“Es incongruente que el ministro del Interior en ejercicio esté militando en un partido que está pidiendo que el Gobierno se vaya. El ministro, o hoy renuncia a ser ministro, o renuncia a ser militante”, expresó Herrera.