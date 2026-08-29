El ministro Juan Sheput recorrió la zona de derrumbes en Quebrada Honda, para evaluar en campo las acciones preventivas que podrían ejecutarse. Foto: MTC
El ministro Juan Sheput recorrió la zona de derrumbes en Quebrada Honda, para evaluar en campo las acciones preventivas que podrían ejecutarse. Foto: MTC
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Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo al Congreso permitirá acelerar las medidas de prevención y mitigación frente a las lluvias y anticiparse a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

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