El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo al Congreso permitirá acelerar las medidas de prevención y mitigación frente a las lluvias y anticiparse a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Durante su visita al distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, Arequipa, el titular del MTPE señaló que la aprobación de estas facultades permitirá al Gobierno adoptar con mayor rapidez las normas necesarias ante la emergencia y coordinar las acciones entre los distintos sectores.

“ El trabajo conjunto con el Congreso permitirá al Ejecutivo aprobar oportunamente las normas que exige la emergencia y articular a los sectores para anticiparse a los riesgos. Cuando otorgan facultades, están otorgando la confianza para hacer las cosas con rapidez, y tenemos que hacerlo así porque se viene un fenómeno de El Niño que puede generar mucho daño en el país”, explicó.

Sheput recorrió la zona de derrumbes en Quebrada Honda, donde evaluó posibles intervenciones preventivas que podrían ejecutarse mediante el programa Llamkasun Perú. Estas acciones tendrían como finalidad reducir el riesgo ante nuevos deslizamientos y, al mismo tiempo, generar puestos de trabajo temporal para los pobladores.

Camón cargado de productos cayó a la orilla del mar en la zona de Quebrada Honda en la Panmericana Sur

Llamkasun Perú generará más de 440 empleos en Arequipa

Como parte de su recorrido, el ministro también supervisó las labores que se ejecutan en la institución educativa N.° 40267 Sagrado Corazón de Jesús. Los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento cuentan con una inversión superior a S/ 210 mil y permitirán generar 40 empleos temporales durante 42 días hábiles.

La intervención permitirá recuperar las instalaciones del colegio, que atiende a 343 estudiantes.

Juan Sheput recorrió la zona de derrumbes en Quebrada Honda, para evaluar en campo las acciones preventivas que podrían ejecutarse a través de Llamkasun Perú. Foto: MTC / MTPE\r

En total, el programa Llamkasun Perú contempla financiar en Arequipa 10 actividades de intervención inmediata en 10 distritos, con un presupuesto de S/ 1,7 millones y la generación de más de 440 empleos temporales.

A nivel nacional, se proyectan más de 14.200 empleos adicionales mediante 282 actividades y cinco proyectos de inversión, con un presupuesto superior a S/ 55,8 millones.

Las intervenciones están dirigidas a generar ingresos para personas afectadas o en situación de vulnerabilidad y, paralelamente, ejecutar trabajos de recuperación y mejoramiento de espacios y servicios en sus comunidades.