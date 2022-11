El ministro de Educación, Rosendo Serna, consideró que existe un “avasallamiento” del Parlamento Nacional y que, en ese contexto, pareciera que estuviésemos en una “dictadura congresal”.

En declaraciones a los periodistas, se refirió a la cuestión de confianza que planteará el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y dijo esperar que haya la “respuesta correspondiente” del Congreso.

“Nosotros esperamos que haya una situación de equidad en la situación de gobernabilidad que no estamos notando. Hay un avasallamiento pleno del Congreso con normativas, con leyes que están aprobando, que finalmente pareciera que estamos en una dictadura congresal y eso me parece que no es democrático”, expresó.

“Dentro del marco democrático ellos tienen la posibilidad de analizar, ver el tema y esperamos que haya la respuesta correspondiente”, agregó Serna en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo Quispe, pidió revisar la modificación que se ha hecho sobre la cuestión de confianza en el Congreso e indicó que desde el Ejecutivo se espera que ese poder del Estado admita a debate el pedido de Torres Vásquez.

“Lo que se puede interpretar de la modificación que se ha hecho para lo que es la cuestión de confianza, lo que se puede ver es que así el Ejecutivo presente una cuestión de confianza, así tenga razón siempre va a estar sujeto a las decisiones del Poder Legislativo. Me parece que esto debería ser de alguna manera revisado”, manifestó.

“Esperemos que el Congreso de manera madura acepte y admita esta cuestión y se pueda debatir, creo que es lo más democrático”, sentenció ante la prensa.

Declaraciones de los ministros Rosendo Serna y Richard Tineo. (Video: RPP TV)

Como se recuerda, el primer ministro, Aníbal Torres, presentará ante el Congreso una cuestión de confianza por un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea derogar la Ley N° 31355, que regula dicha figura en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución.

A través de un oficio dirigido al titular de ese poder del Estado, José Williams (Avanza País), Torres Vásquez indicó que han transcurrido siete meses desde su presentación ante el Parlamento y a la fecha no cuenta con el dictamen de la comisión competente.