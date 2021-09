El ministro de Defensa, Walter Ayala, señaló que corresponde al presidente de la República, Pedro Castillo, y al canciller, Óscar Maúrtua, establecer la política extranjera del Perú.

En declaraciones a la prensa desde Chosica, explicó que esto es lo que determina la Constitución, para luego evitar pronunciarse por el entredicho entre el vicecanciller, Luis Enrique Chávez, y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por la situación de Venezuela.

“Lo que puedo decir presidente de la República es quien lleva la política en el extranjero al igual que el canciller. Si hay coordinaciones para que extranjeros, que estaban de manera ilegal, vuelvan a su país, enhorabuena, entiendo que es un plan que el Ministerio Público estaba efectuando para personas que estaban vinculadas en delitos”, refirió.

“Como ministro de Defensa me abstendría [de opinar sobre el entredicho entre Cancillería y PCM], es el presidente el que lleva adelante la política exterior, es eso lo que dice la Constitución”, agregó.

Cabe indicar que Nicolás Maduro confirmó ayer que sostuvo una reunión con Pedro Castillo en México, durante la presentación de ambos en la cumbre de la Celac. Este encuentro no figura en el registro de actividades oficiales del jefe de Estado peruano.

Durante un pronunciamiento ante la cadena Venezolana de Televisión, el mandatario hizo un balance de su visita a México, en la que participó de la cumbre de la Celac, en la que coincidió con el mandatario Castillo Terrones, así como con otros jefes de Estado.

“Tenemos 42 mil venezolanos inscritos para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de Gobiernos, del Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de vuelta a la patria masivo de venezolanos, nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo en ACNUR y de otros organismos internacionales para ese plan, porque ellos quieren volver”, refirió.

“Hablamos con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compra de unos productos de la agricultura, de la industria peruana, de reactivar el comercio, necesitamos comprar productos para la industria venezolana, tuvimos una buena conversación con el presidente Pedro Castillo”, agregó.

Polémica entre PCM y Cancillería

Luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, el titular del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, respondió desmintiendo esta versión y asegurando que tanto el mencionado funcionario, como el propio ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, tenían “las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.

