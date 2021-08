El ministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró este lunes que la sanción que se le aplicó en 1997 en la que se le pasa a la situación de “disponibilidad” en la Policía Nacional, fue un “cese irregular en el tiempo de la dictadura”. Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, indicó a la prensa que posteriormente la justicia le dio “la razón” al reincorporarlo al servicio.

“Fue un cese irregular en el tiempo de la dictadura […] Lo que estoy diciendo es que a mí se me sanciona de manera irregular. Presenté una demanda y la justicia me dio la razón, es como que lo saquen del trabajo, cometan un abuso con usted”, afirmó.

Como informó El Comercio, cuando Ayala se desempeñaba como integrante de la Policía Nacional, en 1997, fue sancionado con seis días de arresto de rigor tras determinarse que “incurrió en faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina” por haber negado que conocía a una persona sobre la que pesaba una orden de captura por el delito de receptación.

Además, a través de la Resolución Directoral N° 001-AD-DININCRI, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete, se le pasa a la situación de “disponibilidad”.

“[¿Conocía a la persona con orden de captura?] No lo conocía [...] Ese es el abuso que se comete conmigo, que me vinculan sin que conozca a la persona y justamente voy a hacer llegar el documento […] y la fiscal superior de ese momento indica bien, claramente, que con la persona se ha cometido un abuso ilegal, irregular y la verdad yo era un muchacho de 22 años”, enfatizó.

En otro momento, el ministro de Defensa sostuvo que antes que las Fuerzas Armadas reconozcan al presidente Pedro Castillo se debe nombrar al jefe del Comando Conjunto. Además, detalló que su estrategia al frente del sector será de lucha contra el terrorismo.

“El Ministerio de Defensa va a aplicar una estrategia de lucha contra el terrorismo y yo lo digo bien claro, justo he coordinado con el comandante general del Ejército que esta semana que viene nos vamos a ir al Vraem y vamos a hablar con los soldados, subirle la moral y nuestra lucha va a ser contra el terrorismo, lo digo de manera directa”, dijo.

“Por eso voy a ir al Vraem para entrevistarme con ellos, con los soldados, darles infraestructura, darles apoyo moral […] De mí no pueden decir que soy terrorista, no pueden decir que soy corrupto porque no lo soy, más bien he hecho lucha contra la corrupción, más bien tratan de etiquetarme por haber sido miembro de la Policía como si fuera lo peor”, añadió.

