Varios ministros salieron en defensa de la designación de Juan José Santivañez nuevamente como parte del Gabinete, esta vez en el sector Justicia y Derechos Humanos, al asegurar que llega con un agenda aprobada por el Gobierno, pese a haber sido censurado por el Congreso.

“El ministro de Justicia Santiváñez viene con una agenda de trabajo, viene ya con una agenda de trabajo discutida y programada con el gobierno. Viene con un trabajo consensuado con el premier, con la presidenta de la República, con el Gabinete. Viene con una agenda que suma valor a lo que estamos intentando hacer en este país, que sea un país con mayor autonomía, con mayor soberanía y que sea capaz de tomar decisiones y avanzar hacia eso”, dijo a Exitosa el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En declaraciones desde Chile, insistió en que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sí acudirá al Congreso si es convocado por el sector que cuestiona la designación de Santiváñez, quien había sido censurado este mismo año como ministro del Interior.

“Yo no lo veo como una confrontación, lo veo como una evolución. Me parece evolutivo que el Gobierno quiera tomar márgenes de libertad para poder actuar y desarrollar iniciativas y proyectos que le convienen al Perú y que no te estén diciendo lo que tienes que hacer”, agregó Montero.

Fanny Montellanos, quien al mismo tiempo que Santiváñez juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos cambió de sector y pasó del Ministerio de la Mujer al de Desarrollo e Inclusión Social, aseguró que otros miembros del Gabinete han respaldado la designación del censurado ministro del Interior.

“Pensamos que no solamente es la participación del ministro sino en todas las decisiones, lo que tratamos de hacer es ponerlas sobre la mesa en el Consejo de Ministros, y lo que buscamos es garantizar desde el Ministerio de Justicia los derechos de todos los peruanos”, indicó este martes ante la prensa.

Montellanos aseguró que están actuando “sin ningún cálculo político” y dijo que Eduardo Arana acudirá al Parlamento si es citado. “Ya nosotros hemos estado trabajando otros instrumentos. Se ha dicho incluso desde el Congreso que todo el sistema de justicia necesita mejoras”, resaltó.