Diversos ministros defendieron la decisión del Poder Ejecutivo de establecer el uso de la frase “¡El Perú a toda máquina!” como el eslogan obligatorio para las entidades del Gobierno, lo que implica que el logo y la frase aparecerán en la publicidad y comunicaciones para la población.

El ministro de la Producción, César Quispe, sostuvo que el eslogan funciona como una “frase motivacional”. Según el funcionario, la expresión busca reflejar el “dinamismo del actual gobierno de transición” y no implicará un costo adicional al Gobierno porque ya no se usa papel membretado sino que todo se hace de manera digital y por redes sociales.

“No hay ningún presupuesto adicional que se vaya a destinar. Es parte de la identidad y la motivación. Creo que somo un gobierno que estamos a toda máquina, como dice el eslogan y es lo que queríamos reflejar (...) Es una frase que vamos a usar, motivacional, porque queremos dejar un gobierno diferente, más ordenado y en especial reconciliado”, comentó a Canal N.

Resolución que establece como lema del Gobierno "¡El Perú a toda máquina!"

El ministro de Salud, Luis Quiroz, afirmó que el lema representa un mensaje de “unidad, avance y esfuerzo colectivo”. Quiroz señaló que el significado de la frase se vincula con la idea de “progreso constante en beneficio del país”, además de descartar implicancias en el presupuesto.

“Es una frase tan común que yo la recuerdo de mis abuelos, y yo ya soy abuelo. Esta frase de ir a toda máquina significa no detenernos, avanzar. En la opinión de nosotros como Consejo de Ministros hemos dado una opinión muy favorable de esta frase”, comentó ante la prensa.

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, evitó descartar que la decisión no haya tenido nada que ver con el uso coyuntural del término “máquina” en redes sociales.

“Si nosotros decimos que estás aprovechándote de un hecho mediático”, comentó en RPP para luego hacer un gesto minimizando esta crítica. “La pregunta va si es que parce que esta frase está siendo utilizada con fines de promoción del Gobierno. Si hay resultado y las cosas se están haciendo bien, ¿por qué no?“, agregó.

La norma en el diario El Peruano señala que la frase resume el “movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia”. La Secretaría de Comunicación Social de la PCM determinará el desarrollo del logo y los lineamientos para la aplicación, en el texto que lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.