Los miembros del Gabinete encabezado por Eduardo Arana saludaron la decisión del Tribunal Constitucional (TC) al declarar fundada la demanda que habían presentado contra el Ministerio Público y, con esto, impedir que la presidenta Dina Boluarte pueda ser investigada durante su mandato.

“Lo más importante y destacable aquí es que se ha dicho lo siguiente: en un Estado democrático, constitucional y de derecho, la separación de poderes es fundamental para la convivencia de las instituciones”, dijo a Andina el primer ministro, Eduardo Arana, al respaldar la resolución del TC.

Arana resaltó que con esta sentencia se precisa cómo se debe investigar a un mandatario: “La importancia de esta sentencia es que señala cuál es el procedimiento para investigar al presidente de la República, quien quiera que sea”.

“Se demuestra que todo el accionar anterior (de la Fiscalía) no ha tenido el atributo de legalidad, de legitimidad y mucho menos ha contribuido a sostener la democracia en nuestro país”, comentó al criticar la labor del Ministerio Público por investigar a Boluarte.

También mencionó que la jefa de Estado “no se corre de las investigaciones”, a pesar que el TC ha impedido que estos casos sigan adelante. “Las investigaciones no provienen de un hecho que signifique alguna comisión de un delito”, insistió Arana.

Morgan Quero, ministro de Educación, también respaldó la decisión del TC pero comentó que esta sentencia “llega demasiado tarde” porque solo quedan unos once meses de gobierno.

“Lamentablemente en el Perú se ha escrito un capítulo inédito de la historia universal de la infamia, y se llama la instrumentalización mediática de la injusticia que se ha ido construyendo para socavar las bases de la investidura presidencial y qué pena que no vino hace mucho tiempo”, comentó a Canal N este martes.

Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, también criticó la labor de la Fiscalía de la Nación al asegurar que investigó a Dina Boluarte “al no haber ninguna prueba y ningún indicio” y demorando en archivar casos contra la mandataria.

“Consideramos que este fallo es totalmente correcto, devuelve la interpretación real que tenía porque este artículo 117 de la Constitución viene de constituciones anteriores donde el espíritu era que el máximo mandatario del país, por cualquier denuncia que pueda hacer un ciudadano, pueda ser investigado una vez que concluya su mandato”, comentó ante la prensa este 19 de agosto.