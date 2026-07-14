la exministra cuestionó que las autoridades interinas utilicen la máxima magistratura con fines de lucro o seguridad previsional personal. Foto: Congreso/Alessandro Currarino/@photo gec
la exministra cuestionó que las autoridades interinas utilicen la máxima magistratura con fines de lucro o seguridad previsional personal. Foto: Congreso/Alessandro Currarino/@photo gec
Por Redacción EC

Mirtha Vásquez, senadora electa por la agrupación Ahora Nación, advirtió que la pretensión del presidente José María Balcázar, de recibir una pensión vitalicia tras haber asumido el cargo de manera interina desde febrero pasado, “generaría un mal precedente”.

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