Mirtha Vásquez, senadora electa por la agrupación Ahora Nación, advirtió que la pretensión del presidente José María Balcázar, de recibir una pensión vitalicia tras haber asumido el cargo de manera interina desde febrero pasado, “generaría un mal precedente”.

Vásquez resaltó que la constante inestabilidad de los últimos años ha provocado sucesivos cambios en el Poder Ejecutivo, por lo que ceder a esta solicitud abriría la puerta para que otros mandatarios de paso exijan los mismos privilegios económicos , lo cual impactaría negativamente en los recursos del Estado.

Informe de la denuncia constitucional propone inhabilitar a Mirtha Vásquez en el ejercicio de un cargo público por el plazo de 10 años. Foto: Congreso.

“Imagínense ustedes, hemos tenido presidentes como el señor Merino que ha estado 5 días y que por eso merecería también, en esta línea de lo que está pidiendo el señor Balcázar, que se le asigne ese privilegio de pensión vitalicia”, argumentó durante una entrevista en RPP Noticias.

Además, la senadora electa explicó que “en un país como el nuestro, en el que ha habido tantísima inestabilidad y hemos estado cambiando de presidentes de la República a cada momento, lo que menos ha existido son presidentes que hayan podido hacer un trabajo continuo, un trabajo adecuado como para llevar adelante al país ”.

El presidente José María Balcázar envió un oficio al Congreso para solicitar su pensión vitalicia. Foto: Presidencia.

Para Vásquez, el ejercicio de la presidencia bajo la modalidad de transición responde únicamente a una suplencia institucional y no a un mandato regular. “Hay una encargatura que se les ha hecho y ellos, en función a esa encargatura, pues han desempeñado ese rol, lo cual, desde mi punto de vista, no merece un tema de una pensión vitalicia”.

Por último, la exministra cuestionó que las autoridades interinas utilicen la máxima magistratura con fines de lucro o seguridad previsional personal.

“No se está entendiendo como un servicio lo que estos señores hacen, sino se está entendiendo como un privilegio y por eso es que se sienten, digamos, con esa libertad de pedir una pensión, haciendo ver que lo que finalmente estaban persiguiendo no es desempeñar esta magistratura tan importante para tratar de colaborar con el Estado, sino finalmente para beneficiarse”, apuntó.

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