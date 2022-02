La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, reveló que recibió presiones desde el Poder Ejecutivo para direccionar la publicidad estatal en las regiones del país, contrario a lo que señala la normatividad vigente.

En declaraciones a RPP TV, indicó que también hubo presiones para la designación del secretario de Comunicación Social de la PCM, que es la persona encargada de determinar la distribución de la publicidad estatal.

“Cuando estuve al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros varias veces -tengo que decir- hubo presiones incluso desde a quién deberíamos nombrar como secretario de Comunicación Social hasta este tema, que parecía una cosa lógica, (pues) uno no sabe de comunicaciones”, expresó.

“A mí cuando me plantearon que era mejor invertir en medios de regiones, etc., lo consulté, pero mi secretario de Comunicación Social nos explicó técnicamente por qué esto no se podía. No se puede no por una voluntad, sino porque existe un plan de estrategia publicitaria y es una cosa muy delicada porque es manejo de fondos”, añadió.

En ese sentido, Vásquez Chuquilín remarcó que no accedió a dichas presiones porque se trata de un tema “delicado”.

“Finalmente nosotros no accedimos a esta presión que había sobre el tema de que hay que invertir en medios pequeñitos, no en los grandes porque finalmente es una cosa delicada que puede terminar impactando en la libertad de prensa, expresión”, acotó.

“Nosotros hemos hecho una estrategia publicitaria como manda la norma, incluso estuvimos preparando una propuesta normativa”, agregó la exprimera ministra.

Finalmente, Mirtha Vásquez consideró “preocupante” la denuncia de Ximena Pinto, secretaria de Comunicación Social de la PCM, quien acusó al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de direccionar la publicidad estatal con fines políticos.

“Realmente me parece muy preocupante lo que está manifestando y denunciando. Creo que es un hecho muy grave porque el tema de la publicidad es un tema muy delicado que se maneja desde la PCM”, sentenció.

