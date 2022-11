El Grupo de Alto Nivel designado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) llega al Perú este domingo con el encargo de analizar la situación política en el país. Sin embargo, hasta el momento la delegación no hace pública cuál será su agenda de reuniones para este lunes 21 y martes 22 de noviembre.

El último miércoles, luego de la difusión de una agenda preliminar a la que calificaron de falsa, la OEA informó que el grupo se reunirá con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con autoridades “del gobierno y de la oposición; con organizaciones y grupos religiosos, de empresarios, de la sociedad civil y de los sindicatos”.

Allí también se indicó que la agenda todavía se “estaba construyendo” a partir de invitaciones y pedidos recibidos. Esto con la intención de oír “la mayor cantidad de voces”, aunque lamentando desde ya “no poder atender todas las solicitudes de reunión recibidas”. Ante una nueva consulta, desde la OEA indicaron este viernes a El Comercio que era poco probable que la agenda del grupo se haga pública antes de su llegada a Lima.

¿Quiénes son los miembros de la misión?

Los integrantes del Grupo de Alto Nivel fueron designados por el Presidente del Consejo Permanente de la OEA, el Embajador de Suriname ante la organización, Marten Schalkwijk. Entre ellos hay seis cancilleres.

1. Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina: Es representante y cercano al peronista Alberto Fernández, de quien fue jefe de campaña y jefe del gabinete de ministros.

2. Eamon Courtenay, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Belize; representante del gobierno centroizquierdista de Juan Antonio Briceño, del Partido Popular Unido.

3. Arnoldo André, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica: representante del gobierno del populista Rodrigo Chavez.

4. Juan Carlos Holguín, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador: Acompañó al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, en su visita al Perú en agosto para entregarle a Castillo la presidencia de la Comunidad Andina. También estuvo en el gabinete binacional realizado en abril entre Perú y Ecuador. Según un informe del grupo de análisis político 50+1, es un “cuadro de confianza” de Lasso, un gobernante ligado a la derecha conservadora de su país.

5. Mario Adolfo Búcaro, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala: representante del gobierno del conservador Alejandro Giammatei.

6. Julio César Arriola, Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay: representante del gobierno del conservador Mario Abdo Benítez.

7. Laura Gil, Viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia: representante del gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

8. Eladio Loizaga, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, representante de la Secretaría General de la OEA y vocero del Grupo: es un veterano militante del Partido Colorado (derecha conservadora) que fue ministro de RR.EE., durante el gobierno de Horacio Cartes.

¿Qué se sabe sobre su agenda?

La cancillería peruana informó que la delegación sostendrá este lunes y martes “reuniones de trabajo con diversas instituciones y actores del quehacer nacional, a fin de informarse ampliamente sobre la situación en nuestro país”.

“La cancillería se encargó de transmitir el pedido de las reuniones con los titulares de los tres poderes del Estado, siendo el manejo de la agenda una competencia exclusiva de la organización. El Grupo de Alto Nivel se encuentra en proceso de elaboración de su agenda, con el propósito de dar cabida a la mayor cantidad de interlocutores, y comunicará sobre su itinerario según disponga la organización”, indicaron.

Pese a ello, fuentes de este Diario dieron cuenta de algunas reuniones ya previstas por la delegación en el Perú con distintas instituciones. En el Ejecutivo indicaron que se estima que la reunión será el lunes por la mañana en Palacio de Gobierno, con la participación del presidente Pedro Castillo, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y algunos ministros. Las fuentes añadieron que se espera que la cita se haga oficial hoy.

Desde el Congreso se trabaja para que la reunión en el Palacio Legislativo también sea el lunes por la mañana. La intención es que allí participen los miembros de la Mesa Directiva y los voceros de las bancadas. En el Poder Judicial indicaron que se tiene previsto que la cita con la presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, se desarrolle ese mismo día desde las 12 m.

En tanto, fuentes de El Comercio indicaron que la reunión con la fiscal de la Nación está programada para las 3 p.m. del lunes. Este Diario también tuvo acceso a un documento dirigido por una oficina de la OEA a las bancadas de Perú Democrático, Perú Bicentenario, Cambio Democrático, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Acción Popular, Integridad y Desarrollo, y Perú Libre. Allí se les invita, a solicitud de ellos, a reunirse con el grupo el lunes a las 7 p.m. en un hotel de San Isidro.

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, dijo ayer en el Congreso que su grupo fue citado para reunirse con la delegación el martes a las 9 a.m. Si bien criticó que sea “en un hotel”, anunció que asistirán. El legislador Edward Málaga compartió ayer otro oficio emitido por la OEA en el que se cita a él y a otros congresistas sin bancada a una cita con el grupo ese mismo día desde la 1 p.m. en el referido hotel sanisidrino.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo también indicaron que se prevé una reunión con ellos para el martes 22. Desde la Procuraduría General del Estado, la contraloría y la Junta Nacional de Justicia manifestaron que no habían sido contactados.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), informó que hace tres semanas pidieron una reunión con el grupo diplomático, pero que hasta ahora no tienen respuesta. Fuentes ligadas a otros gremios periodísticos indicaron que tampoco han recibido comunicación.

¿Qué pasará después?

La OEA ha informado que luego de “informarse sobre la situación en Perú escuchando a los peruanos y peruanas y, después de concluida su visita”, el grupo preparará un “informe que será presentado posteriormente al Consejo Permanente”.

“El Grupo llega a Perú a escuchar y reflejará lo que escuche en su informe. El punto de partida del trabajo del Grupo será la institucionalidad del Estado peruano, reflejada en su Constitución y todas las leyes que la desarrollan. El Grupo no viaja para refrendar las tesis de una u otra parte, sino para elaborar un informe sobre la situación”, indicaron.

El exembajador Carlos Pareja dijo a El Comercio que lo más probable es que Eduaro Loizaga, el vocero del grupo, sea el encargado de redactar el informe. “El informe tendrá que emitir una serie de comentarios de la polarización que existe y si su misión es fomentar el diálogo, tendrá que expresar que el Ejecutivo y Legislativo tendrán que poner de su lado”, comentó.

“Va a ser un informe no muy fuerte, será muy acotado en sus conclusiones. Va a proponer una serie de medidas para el diálogo. [¿Tocará el tema del “golpe es Estado?] No. No hay ningún golpe de Estado. Esperemos que quede claro. Quizás no quede claro en el sentido que digan ‘no hay golpe de Estado’, pero quizás no lo mencionen”, manifestó.

El internacionalista Óscar Vidarte remarcó que la OEA ha dicho que tratarán que este informe “salga lo más rápido” posible. “Imagino que eso puede ser unas dos o tres semanas. Va a tener que ser presentado al Consejo Permanente de la OEA y en ese momento, el Consejo Permanente va a tener que tomar una decisión sobre qué hacer en el Perú”, indicó a El Comercio.

“La OEA llega un momento preciso. No será sorpresa que vaya a decir algo muy crítico respeto a lo que viene sucediendo y la necesidad que van a ver de brindar ayuda, de continuar este proceso”, añadió.

¿Las recomendaciones que haga la OEA son de cumplimiento obligatorio?

La OEA ha dicho que una vez presentado el informe del grupo, “corresponderá a la Presidencia del Consejo Permanente la convocatoria de una reunión para la presentación del informe”. “Una vez recibido ese informe, serán los Estados Miembros, reunidos en el Consejo Permanente, los que decidirán cómo proseguir”, explicaron.

El exembajador Pareja señaló que las recomendaciones que sea hagan no son vinculantes o obligatorias. “Seguramente vendrá un delegado de la OEA o de la misión a presentar el informe, será debatido internamente y puesto a disposición de las autoridades y entidades concernidas. Ojalá pueda genera un diálogo”, indicó.

Vidarte manifestó que “el principal objetivo de la OEA no es solo saber lo que pasa en el Perú, sino ayudar con lo que pasa el Perú”. “Se puede recomendar que la OEA cree una misión especial para que ayude crear un espacio de negociación entre las partes. Habrá recomendaciones, pero muy cautelosas [...] El Consejo Permanente va a entrar en un debate, las partes debatirán el informe y dirán qué hacer”, dijo.

Ambos especialistas coincidieron en que la objetividad y el balance que tenga el informe será vital para que puede generar un diálogo interno. También en que, incluso con las eventuales recomendaciones de la OEA, la tensión política será resuelta de todas formas en la interna de la política peruana.