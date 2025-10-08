Morgan Quero podría ser interpelado junto a otros ministros. (Foto: PCM)
Redacción EC
El ministro de Educación, Morgan Quero, insistió en que la presidenta es objeto de críticas en la forma de insultos a su investidura, tal y como lo hizo en la víspera al pedir respeto hacia la jefa de Estado.

“Algunos confunden actitudes de libertad de expresión con la posibilidad de generalizar con insulto a la investidura presidencial”, señaló ante la prensa tras participar en la ceremonia por el Combate de Angamos en el Callao con la mandataria.

Quero dijo que hay “voces que han aparecido y que han ejercido violencia verbal que es equivalente a la violencia física”.

“En el Perú todos tenemos que conducirnos con respeto y en base al diálogo siempre cuidando los valores y principios democráticos”, agregó el ministro de Educación.

Morgan Quero evitó precisar a qué ataques se refirió, tanto él como Eduardo Arana, y solo dijo que hay opiniones en medios de comunicación y en portales y redes sociales usando “lisuras fuera de lugar” contra Boluarte.

“Puede haber disenso, puede haber críticas, pero siempre hay que cuidar nuestra democracia, no tirar fango sobre nuestra democracia”, manifestó.

