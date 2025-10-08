El ministro de Educación, Morgan Quero, insistió en que la presidenta Dina Boluarte es objeto de críticas en la forma de insultos a su investidura, tal y como lo hizo en la víspera Eduardo Arana al pedir respeto hacia la jefa de Estado.
“Algunos confunden actitudes de libertad de expresión con la posibilidad de generalizar con insulto a la investidura presidencial”, señaló ante la prensa tras participar en la ceremonia por el Combate de Angamos en el Callao con la mandataria.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: Gobierno de Dina Boluarte resta legitimidad al paro: ¿Qué hay detrás de su discurso?
Quero dijo que hay “voces que han aparecido y que han ejercido violencia verbal que es equivalente a la violencia física”.
“En el Perú todos tenemos que conducirnos con respeto y en base al diálogo siempre cuidando los valores y principios democráticos”, agregó el ministro de Educación.
Morgan Quero evitó precisar a qué ataques se refirió, tanto él como Eduardo Arana, y solo dijo que hay opiniones en medios de comunicación y en portales y redes sociales usando “lisuras fuera de lugar” contra Boluarte.
“Puede haber disenso, puede haber críticas, pero siempre hay que cuidar nuestra democracia, no tirar fango sobre nuestra democracia”, manifestó.
TE PUEDE INTERESAR
- Comisión de Constitución aprueba que las encuestas puedan difundirse hasta 3 días antes de las elecciones: los alcances del dictamen
- Ministro de Cultura niega que vaya a renunciar antes de que el Congreso debata moción de censura en su contra
- Eduardo Arana sobre nuevas posibles renuncias en el Gabinete Ministerial: “No va a haber mucho sobresalto”
- Susana Villarán solo reconoce haber recibido US$3 millones de empresas brasileñas, cuando fiscalía sostiene que fueron US$11 millones
- ¿Congreso renuncia a fiscalizar? Cinco ministros salvados de una interpelación en menos de un año
Contenido sugerido
Contenido GEC