El ministro de Educación, Morgan Quero, negó que el Ejecutivo esté evaluando cambios en el gabinete pese a la difusión de audios atribuidos a Juan José Santiváñez y a Eduardo Arana donde se oyen presuntas injerencias a favor de un ex cliente del actual ministro de Justicia.

“Para nada. Estamos trabajando. Este Gobierno y este gabinete está firme, fuerte y unido. Estamos trabajando y atendiendo las demandas de la población con mucha sensibilidad social, como lo ha demostrado la presidenta el domingo pasado al declarar la posibilidad de abrir todo lo que significa las pensiones”, respondió este martes cuando se le preguntó si podían haber cambios ministeriales.

Este domingo último, “Panorama” reveló un audio atribuido a Juan José Santiváñez quien habría llamado al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, para mejorar las condiciones penitenciarias del preso Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, cliente del estudio de abogados del actual ministro de Justicia.

Quero también se mostró en contra de la posibilidad de que se promuevan mociones de censura contra ambos ministros.

“No ayuda ninguna moción de censura en esta nueva situación que vive el país de mayor estabilidad y mayor crecimiento por supuesto, de amplio diálogo no solo con el Congreso de la República sino todos los sectores de la población”, replicó.

Morgan Quero se retiró del lugar sin responder las preguntas de la prensa, desde donde se buscaba que comente si la permanencia de Santiváñez en el Gabinete no afectaba la imagen del Gobierno.