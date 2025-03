El ministro de Educación, Morgan Quero, negó haber conocido a la hija de su sastre, Pedro Yomona, contradiciendo así la versión de este último, quien dijo que ella logró ser contratada luego que ambos le pidieran en persona un puesto de trabajo dentro del sector.

“No la conozco, nunca me he reunido con ella. No tengo idea de quién es y, permítanme decirlo que lamento el acoso de algunos medios de comunicación que van al domicilio, se meten, presionan”, dijo este jueves.

LEE TAMBIÉN: Denuncian que el ministro Morgan Quero ordenó contratación en el Minedu de hija de su sastre

Un informe de “Cuarto poder” informó que Jhoany Yomona, hija de Pedro Yomona, sastre del ministro Quero, ha tenido órdenes de servicio desde junio del 2024 hasta que presentó su renuncia domingo 16 de marzo, por un total de S/32 mil.

El mismo sastre contó en el reportaje que él y su hija se reunieron una vez con Morgan Quero para pedirle como favor “para que ingrese a trabajar, para que vea si hay posibilidades de trabajo”.

“(Morgan Quero) es un gran amigo, para qué. Yo soy sastre en primer lugar, soy su sastre de él de tiempo, años, y donde va él me llama. Me apoya bastante, en lo que es sastrería, en los ternos”, dijo a “Cuarto poder” Yomona, quien comentó que le habría confeccionado un 80% de los ternos al ministro de Educación.

A pesar de este relato, Morgan Quero dijo estar sorprendido por la información, cuestionó que no se le haya pedido su descargo y confirmó que Jhoany Yomona ya renunció.

“La señorita ya ha renunciado. Lo que me han informado es que tiene la documentación que la califica como técnica profesional y que eso corresponde a lo que se estaba solicitando”, expresó.

Quero insistió en negar las acusaciones de supuesto favorecimiento para la contratación de la hija de su sastre y minimizó su relación con este último al indicar: “Yo no tengo sastre personal, eventualmente lo conozco, por supuesto me ha hecho algunas prendas, algunos sacos, nada más”.

“Rechazo categóricamente eso. Seguramente habrá inexactitud por la forma en la que él quería hablar de las cosas que él hace. Es un artesano peruano que merece también el reconocimiento de todos los peruanos y por eso le damos trabajo a las personas que hace un trabajo serio”, aseveró el ministro.