El ministro de Educación, Morgan Quero, evitó responder si será o no candidato en las elecciones del 2026, y solo aseguró que ahora está abocado a su labor dentro del Gabinete.

“Lo vamos a estar evaluando. Por el momento, estamos abocados en trabajar en el sector Educación fortaleciendo las políticas públicas”, respondió este viernes ante la prensa durante un evento oficial.

Ante la insistencia sobre su futuro político, el ministro reiteró: “Por ahora estoy abocado al trabajo como ministro de Educación. En su momento se evaluará alguna decisión y serán ustedes informados también”.

En julio de este año, Morgan Quero confirmó que había decidido afiliarse al partido político Ciudadanos por el Perú, el cual ha estado vinculado al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, e implicado en el caso ‘Waykis en la sombra’.

“Es una elección de convicción, que tiene que ver con mis derechos constitucionales, como lo tenemos todos los peruanos que consideramos importante organizar, de una forma mucho más sostenida en el tiempo, una participación en la vida pública. Y yo soy un convencido de que tanto los partidos como los sindicatos tienen que ser actores fundamentales en la mediación y en el diálogo político”, señaló el ministro en esa oportunidad.