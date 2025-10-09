El ministro de Educación, Morgan Quero, minimizó el incremento de extorsiones y asesinatos registrados en los últimos años y, horas antes del atentado que sufrió la orquesta Agua Marina en pleno concierto en Chorrillos, aseguró que el Gobierno ha logrado combatir al crimen con un alto número de detenciones.

“Yo creo que no es así”; respondió en RPP cuando se le increpó sobre el aumento de casos de asesinatos, extorsiones y delitos similares durante el gobierno de Dina Boluarte.

“Creo que más bien este Gobierno ha tenido éxito y logros en detenciones que no se habían dado antes, en donde hay un excelente trabajo de la policía y yo más bien percibo que hay una mano negra, una forma de coordinar el hecho para darle, revelando un asunto delictivo, dramático por supuesto, vinculado a una coyuntura política y eso me parece muy peligroso”, agregó.

Morgan Quero insistió en que hay un intento de buscar darle a la delincuencia una relevancia para “echarle fango a la democracia”.

En esa línea, recordó otra vez lo que aseguró son críticas con insultos contra Dina Boluarte desde medios de comunicación y servicios de streaming que cuestionó no hayan sido objetados ante la opinión pública.

“No veo ningún programa de medios de comunicación para que hagan una reflexión, un análisis sobre cómo es posible que una situación tan dramática, tan burda como esta, o en los streamings donde permanentemente se insulta, se le dice no la crítica que es normal en un mábito político democrático (...) pero sí al insulto descabellado, desenfrenado, enfermizo que además linda con una actitud totalitaria y eso me preocupa bastante”, resaltó.