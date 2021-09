Conforme a los criterios de Saber más

Abimael Guzmán, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso y el más grande genocida del país, falleció este sábado a la edad de 86 años. Él se encontraba recluido cumpliendo dos condenas de cadena perpetua. El grupo terrorista fue responsable de la muerte de más de 32 mil peruanos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El Comercio conversó con congresistas de diferentes bancadas del Parlamento sobre este suceso, dado a conocer la mañana del sábado.

José Williams, vocero de Avanza País, declaró a este Diario que la noticia no debe dejarse solo en su muerte porque el daño “no solamente ha sido físico, sino también un daño que ha ido a la mente de las personas”. “Yo creo que ha muerto el asesino más grande que ha tenido el Perú, la persona que más daño le ha hecho a la sociedad, sobre todo a las personas más pobres” , detalló.

En ese sentido coincide el parlamentario Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), quien precisó que el fallecimiento de Abimael Guzmán “es el fin de un desastre que se provocó en nuestro país”.

“Tenemos un gobierno con ministros como el primer ministro [Guido Bellido] y el ministro de trabajo [Iber Maraví], que son abiertos simpatizantes de Sendero Luminoso. Yo considero que la causa principal es que en el año 2000 no se hizo ese proceso de la guerra de la paz, para ver qué se debería hacer con los senderistas capturados”, dijo.

Puso como ejemplo al Conare y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Este último es el gremio fundado por el presidente Pedro Castillo cuando fue dirigente magisterial el 2017. El grupo busca formar el Partido Político Magisterial y Popular. “Esa es la continuidad que no desparece con la muerte de Abimael Guzmán porque ya se ha legalizado esta federación e sindicato de profesores, y van a seguir dentro de las aulas. No podemos permitir que sigan enseñando a nuestros niños de primaria y secundaria. En la universidad nos defendemos todos, pero eso es una continuidad que no podemos permitir”, añadió.

“No podemos cometer los mismos errores del año 80. El gobierno de entonces dejó crecer a este movimiento que tanto daño nos hizo y hoy día estamos en una situación similar. No podemos ser tan pasivos y tenemos que cortar de raíz toda aquella penetración en el sector educativo que ya la están buscando ”, finalizó Chiabra.

De otro lado, Jorge Montoya comentó que “es una noticia de tranquilidad” la muerte de Abimael Guzmán, y “es un capítulo negro la historia del Perú que debe quedar sepultado para siempre” .

“Ahora hay que hacer el trámite lo más rápido que se pueda, no se debe publicar el sitio en el cuál va a ser enterrado, debe mantenerse en reserva para evitar manifestaciones posteriores, porque no lo merece en lo absoluto, es un genocida (....) Es un día de tranquilidad, muere un capítulo, muere su influencia y espero que ayude en eliminar algo de este terror ”, enfatizó el también vocero de Renovación Popular.

Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular y quien además liderará la Comisión de Ética, dijo que no se debe desear “la muerte de ninguna persona por más que le haya hecho no solamente al país, sino también a muchas familias”. Recordó que el cabecilla de Sendero Luminoso estaba con problemas de salud. “Yo soy una mujer creyente, y el señor [Dios] sabe en qué momento recoger a las personas” , declaró.

Desde el oficialismo también hubo reacciones. Pasión Dávila (Perú Libre) declaró a este Diario que la muerte de Abimael Guzmán “son circunstancias de la vida” y que “nadie se salva de la muerte”. “Es un personaje que generó historias en el Perú, sea buenas, sea malas, pero se dio de esa manera. Pero...al fin...para que la sociedad no tenga como un mal antecedente, se fue un hombre que de repente generó historia en el Perú. De la muerte nada puede predecirse”, agregó.

En breve comunicación con este Diario, el congresista Jaime Quito no tenía conocimiento de la noticia. Sin embargo, opinó lo siguiente: “Son procesos naturales de la vida. Nacemos, crecemos y morimos, es así”.

