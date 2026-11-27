El concejo de regidores de la Municipalidad de Lima aprobó la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Con esta disposición, se busca anular la resolución de la autoridad electoral que impidió que Rafael López Aliaga y otros candidatos a primeros regidores asuman la alcaldía.

La medida se adoptó en sesión ordinaria de este 26 de noviembre tras obtener 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. El objetivo busca que el TC declare que el ente electoral estableció un criterio que impide a los primeros regidores asumir la alcaldía en casos de vacancia o ausencia si ejercieron como alcaldes en el periodo inmediato anterior.

Esto alcanzó a Rafael López Aliaga, quien no fue proclamado como alcalde pese a ser el primero en la lista ganadora de regidores de Renovación Popular.

La resolución municipal faculta expresamente al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para interponer el recurso legal en representación de la comuna metropolitana ante el TC. El acuerdo busca que el máximo intérprete de la Constitución anule de manera definitiva la disposición expedida por el jurado electoral.

En la fundamentación jurídica se sostiene que el tribunal electoral incurrió en una invasión de la reserva de Ley Orgánica de Municipalidades. La demanda indica que solo el Congreso de la República posee la facultad constitucional de modificar las reglas de sucesión y vacancia.

Leen la propuesta para que se apruebe demanda competencial contra el JNE en sesión del Consejo Metropolitano, con presencia de WIlbur Medina, abogado de Rafael López Aliaga. (Municipalidad de Lima)

El petitorio de la demanda solicita declarar que el organismo electoral carece de competencias para revisar de oficio las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales en materia de reemplazo de autoridades. Asimismo, se pide ratificar que los concejos municipales constituyen los órganos originarios y exclusivos para deliberar sobre la vacancia o suspensión de sus integrantes.

Junto con la demanda principal, la representación legal de la municipalidad solicitará una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para suspender provisionalmente los efectos de la resolución cuestionada. Esta acción preventiva pretende mantener el marco legal vigente de sucesión municipal mientras los magistrados constitucionales resuelven la controversia de fondo.

Jeanette Alonzo respalda demanda competencial

La regidora Jeanette Alonzo, quien acaba de ser proclamada como alcaldesa de Lima por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima, dijo que está a favor de esta demanda competencial para que las credenciales sean entregadas a Rafael López Aliaga.

Durante la sesión del concejo metropolitano de este jueves, Alonzo tomó la palabra y expresó su respaldo. “El artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice textualmente que la credencial se la deben entregar al primer regidor, en este caso, le corresponde recibir a nuestro líder Rafael López Aliaga, y estoy respaldando su propuesta”, comentó.