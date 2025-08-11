Diversos congresistas y políticos peruanos lamentaron el fallecimiento del senador y precandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay, ocurrido a primeras horas de este lunes 11 de agosto.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo esperar que la memoria del político colombiano “perdure como ejemplo de servicio a su país” y rechazó la violencia como método de intimidación.
“Lamento profundamente el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Que su familia encuentre consuelo y que su memoria perdure como ejemplo de servicio a su país. A quienes usan la violencia para intimidar, les decimos: ¡No vencerán! La fe y el compromiso con la libertad siempre serán más fuertes que el miedo”, señaló en su cuenta en “X”.
En dicha red social también se pronunció la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien cuestionó el uso de la violencia “para callar la voz de un adversario político”.
“Lamento profundamente la pérdida del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, un joven político y promesa en la política colombiana. La violencia jamás debe existir, para callar la voz de un adversario político. Que en paz descanse y Colombia encuentre reconciliación y paz”, indicó.
Similar posición expuso el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), quien señaló que el acto criminal contra Uribe Turbay “atenta contra los principios democráticos y la paz de nuestras naciones” y enluta a toda Latinoamérica.
“Lamento profundamente la muerte del senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Su partida, fruto de un acto criminal que atenta contra los principios democráticos y la paz de nuestras naciones, enluta no solo a Colombia, sino a toda la región latinoamericana”, expresó en “X”.
A su vez, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) calificó de “cobarde” el atentado contra Miguel Uribe Turbay y envió sus condolencias a la familia del senador y al pueblo colombiano.
“Cobarde atentado apaga la vida del valiente senador Uribe. Fuerza a su familia y al pueblo colombiano. Que Petro no destruya su esperanza”, acotó en sus redes sociales.
Por su parte, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) lamentó la muerte del político colombiano y dijo que “la violencia política, el crimen y el odio no son el camino".
“Mis más sentidas condolencias a los familiares y seguidores del senador colombiano Miguel Uribe por su deceso luego de una dura batalla en cuidados intensivos. La violencia política, el crimen y el odio no son el camino. Que su memoria perduré como símbolo de lo que jamás debe volver a ocurrir en nuestra región y que los responsables respondan frente a la justicia”, manifestó en “X”.
Víctima de atentado
Como se recuerda, Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.
“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, junto con una foto de ambos.
Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.
Miguel Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.
