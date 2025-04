Las mociones, solicitudes o pedidos de información presentadas tienen distintos objetivos, pero todos coinciden en pedir explicaciones o rechazar el asilo otorgado a la esposa del expresidente Ollanta Humala. Nadine Heredia salió del Perú el último miércoles por la madrugada, gracias a un salvoconducto otorgado por el gobierno y a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

LEE TAMBIÉN | Susana Villarán: ¿qué falta para tener fecha de inicio de juicio tras 6 años de su confesión sobre los aportes de Odebrecht y OAS?

Tres de estas iniciativas ya fueron aprobadas a nivel de comisiones del Senado de Brasil: una para que su canciller se presente para dar explicaciones sobre el asilo; otra para que el Ministerio de Justicia brinde información y la tercera para que se haga una auditoría respecto al uso de un avión militar para el traslado a la exprimera dama.

El asilo fue concedido a Nadine Heredia el último martes ante el anuncio de su condena a 15 años de prisión por lavado de activos, la misma que también se impuso y por la que sí se encarceló a Ollanta Humala. La sentencia es por recibir dinero de origen ilícito para sus campañas del 2006 y 2011 por parte del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht, a pedido del Partido de los Trabajadores, que lidera Lula da Silva.

Mauro Vieira, canciller de Brasil, defiende asilo a favor de Nadine Heredia. (Captura: G1.com)

Canciller será citado al senado brasileño por asilo de Heredia

Brasil tiene un Poder Legislativo con dos cámaras, como tendrá el Perú a partir del 2026. Hasta el cierre de esta nota, había 13 iniciativas que cuestionaban el asilo a Nadine Heredia en la Cámara de Diputados, la cámara baja del Legislativo brasileño; y otras 5 en el Senado, la Cámara Alta.

Este miércoles, a nivel de comisiones, en la Cámara Alta ya se aprobaron tres iniciativas referidas al asilo de Nadine Heredia.Según reportó la prensa brasileña’, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado acordó invitar al canciller brasileño, Mauro Vieira, para que dé explicaciones sobre esta decisión. De acuerdo con el portal político O Antagonista, aún no hay fecha definida para su presentación. No obstante, se estima que la citación será para los primeros días de mayo.

La iniciativa fue promovida por el senador opositor Sergio Moro, el exjuez del Caso Lava Jato en Brasil que condenó a prisión a Lula da Silva. En su moción -a la que accedió El Comercio-, el legislador estimó que el vuelo que llevó a Nadine Heredia “tuvo un costo estimado de alrededor de 320 mil reales (unos S/ 206 mil) , un valor que plantea dudas sobre la pertinencia de utilizar recursos públicos para este fin, especialmente sin transparencia sobre la solicitud y autorización de la operación”.

“La semana pasada nos sorprendió esta inusual concesión. Este tipo de asilo debería concederse en casos de persecución política, como hemos visto en América Latina y otros países, donde se persigue a opositores a un régimen por motivos que nada tienen que ver con delitos comunes. Es necesario entender los fundamentos jurídicos adoptados por Itamaraty (la Cancillería brasileña), los criterios humanitarios invocados y las razones del uso de recursos públicos en ese contexto”, alegó Sergio Moro, en declaraciones recogidas por la agencia del Senado brasileño.

Luego de la aprobación de su moción, el exjuez remarcó -mediante sus cuentas en redes sociales- que esta llevará a que el canciller Mauro Vieira “explique, en una audiencia, la infame concesión de asilo político a Nadine Heredia, ex primera dama condenada por corrupción en Perú, y también el envío de un avión de la FAB a recogerla en el vuelo de la vergüenza”.

Aprovamos requerimento de minha autoria na Comissão de Relações Exteriores do Senado para que o chanceler Mauro Vieira explique, em audiência, a infame concessão de asilo político a Nadine Heredia, ex-primeira-dama condenada por corrupção no Peru, e ainda o envio de um avião da… pic.twitter.com/uFyeW6ZDmO — Sergio Moro (@SF_Moro) April 22, 2025

Luego, el presidente de dicha Comisión de Asuntos Exteriores, Esperidião Amin, defendió la citación en su discurso ante el pleno del Senado. “Si el ministro de Relaciones Exteriores tomó la decisión de tratar de esa manera a la ex primera dama de Perú, acogiendo a alguien condenado por corrupción sin que haya un proceso de nulidad ni nada por el estilo, (es por) una de dos cosas: o hay algo, algo impreciso, e incluso que incentiva la traición y la maldad, o se imaginan que, por ósmosis, la Corte Suprema de aquí puede abolir la condena de allá”, dijo en alusión a las condenas de Lula da Silva y otros acusados por Lava Jato que anuló el tribunal supremo brasileño.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado también aprobó una moción para que el Ministerio de Justicia responda a una solicitud de información respecto al asilo de Nadine Heredia y otra para que se haga una "auditoría de conformidad con la asistencia del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)" para indagar el “uso, legalidad, necesidad, economía y costos del transporte aéreo de Nadine Heredia y su hijo en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña". Ambas fueron promovidas por el senador Flavio Bolsonaro, presidente de esa comisión e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En el Senado también se presentó un requerimiento de información a la Cancillería sobre el asilo de Nadine Heredia y una solicitud de “voto de censura contra el señor Luiz Inácio Lula da Silva” por el asilo otorgado a Nadine Heredia.

Esta última iniciativa es del senador conservador Magno Malta, del partido de Jair Bolsonaro. Al respecto, fuentes de El Comercio en Brasil explicaron que, a diferencia de las mociones de censura en el Perú, en Brasil estas no tienen efecto prácticos y son más bien gestos políticos, más cercanos a lo que en el Congreso peruano sería una moción de rechazo.

Las fuentes indicaron que lo más probable es que esa moción no se llegue a votar. “La tendría que poner en la pauta el presidente del Senado y eso no va a pasar. Además, el voto de censura, así sea aprobado, no tiene ningún efecto práctico, es solamente una especie de crítica pública”, indicaron.

Lula da Silva junto a Ollanta Humala y Nadine Heredia durante una visita al Perú en el 2013. Foto: Archivo El Comercio

Las fuentes comentaron que si bien Lula da Silva pasa por un momento de baja popularidad durante su gobierno y ha sido blanco de críticas por el asilo, aún cuenta con el apoyo de los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

“Magno Malta es un senador que le da soporte a Bolsonaro, pero no tiene relevancia política ni apoyo del presidente del Senado, quien decide que es lo que se vota y que no se vota en el pleno”, agregaron.

Votarán iniciativas sobre el asilo en la Cámara de Diputados

Las mociones en la Cámara de Diputados son similares. Entre estas están dos que piden citar al canciller para que dé explicaciones sobre el asilo: una ante la Comisión de Relaciones Exteriores y otra ante el Pleno; así como las que piden información a los Ministerios de Relaciones Exteriores (3), de Justicia y Derechos Humanos (1), y de Defensa (1) sobre el asilo. A este último sector se le cuestiona en particular el uso de un avión militar para el traslado.

Otras dos mociones apuntan a solicitar al Ministerio Público brasileño investigar y “tomar medidas” ante “posibles irregularidades” en la concesión del asilo. Una más busca que se encargue una auditoría al Tribunal de Cuentas de la Unión sobre el uso de la aeronove de la FAB a favor de Nadine Heredia, de forma similar a lo ya aprobado en el Senado.

Entre las iniciativas más recientes están los dos pedidos para que se aprueben “mociones de repudio” contra el asilo, la última de las cuales fue presentadas este martes con las firma de cinco diputados de derecha.

“La concesión de asilo diplomático a la señora Nadine Heredia representa un grave atentado no sólo a la soberanía de la justicia peruana, sino también al compromiso de Brasil con la lucha contra la impunidad y la corrupción transnacional: este compromiso no debería ser negociable para ningún Jefe de Estado (...) Es inaceptable que Brasil se transforme en un refugio de presos”, se lee en el documento.

Nadine Heredia se encuentra en São Paulo desde la semana pasada. Foto: Captura Canal N.

El canciller brasileño, en declaraciones a la prensa de su país, ha confirmado que se usó un avión militar para el traslado. Según dijo, se optó por ello por ser la forma más rápido y segura de trasladar a Nadine Heredia y se hizo con el consentimiento del gobierno peruano.

Finalmente, este martes también se presentó un solicitud para la creación de una “comisión temporal externa” para “monitorear e investigar los acontecimientos relacionados con el otorgamiento de asilo diplomático” a la ex primera dama.

Guilherme Delinardi Resck, periodista del portal político El Antagonista que cubre el Legislativo brasileño, dijo a El Comercio que los senadores y diputados opositores han cuestionado el asilo apuntando que “no tiene base legal” y que es “una protección a una persona condenada por corrupción”. Por ello, indicó, apuntan a “obtener explicaciones del gobierno sobre por qué se involucró en este caso.

“Estas solicitudes, como mínimo, contribuyen a que los ciudadanos brasileños vean con sospecha la concesión de asilo a Nadine Heredia y refuerzan el sentimiento entre los brasileños de que el gobierno del país actuó sólo para proteger a una persona condenada por corrupción”, comentó.

Según indicó, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados votará este miércoles su propia invitación al canciller brasileño para que se haga la auditoría al uso del avión militar. Esta última iniciativa es del presidente de ese grupo, el diputado opositor Filipe Barros. La sesión será desde las 9 a.m. (7 a.m. hora peruana).

El periodista también indicó que el legislador Ubiratan Sanderson, sublíder de la oposición en la Cámara de Diputados, “envió una carta al Procurador General de la República, Paulo Gonet, en la que pide que se investigue la legalidad del asilo diplomático concedido”.

Respecto a cuáles de estas iniciativas podrían tener un mayor impacto, consideró que “las solicitudes a la Procuraduría General de la República y al Tribunal de Cuentas de la Unión podrían tener las mayores consecuencias políticas negativas para el gobierno de Lula, porque estos órganos pueden atender las solicitudes y abrir una investigación sobre el caso, lo que dañaría gravemente la imagen del gobierno, independientemente de que la investigación finalmente no encuentre irregularidades”.