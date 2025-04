Los diputados brasileños Adriana Ventura y Marcel van Hattem, ambos del partido derechista Novo, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que aclare las razones del asilo diplomático otorgado a la ex primera dama Nadine Heredia, condenada en primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos.

Mediante un Requerimiento de Información dirigido al canciller brasileño Mauro Vieira, los congresistas pidieron detalles sobre la decisión del gobierno de Lula da Silva.

En el documento, al que El Comercio tuvo acceso, exigieron que se precise qué autoridades participaron en el proceso, los fundamentos jurídicos que lo respaldan y si hubo algún tipo de consulta con el gobierno peruano antes de otorgar el asilo.

De acuerdo con medios brasileños, la diputada Ventura, líder de su bancada, calificó el asilo como “absurdo” y advirtió que puede convertir a Brasil en un refugio para condenados por corrupción.

“La operación Lava Jato dejó en evidencia la red de corrupción en América Latina. Es inadmisible que Brasil otorgue asilo a alguien condenada por delitos relacionados con Odebrecht”, dijo, según informan medios de ese país.

Los diputados cuestionaron, en la justificación del requerimiento, la supuesta urgencia que motivó el otorgamiento del asilo. Este se concretó pocas horas después de la sentencia y la emisión de una orden de detención en contra de Heredia.

De acuerdo con los diputados, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que justifiquen un temor fundado de persecución política o riesgo a la integridad de la ex primera dama, quien ya se encuentra residiendo en la ciudad de Sao Paulo.

Alertan posibles repercusiones

Los diputados advirtieron sobre posibles repercusiones diplomáticas de esta decisión. Consideraron que podrían afectar las relaciones bilaterales entre Brasil y Perú y el posicionamiento del país en el combate internacional contra la corrupción y la impunidad.

El diputado Marcel van Hattem acusó al gobierno de Lula da Silva de proteger a aliados políticos involucrados en escándalos del pasado, según informaron diversos medios brasileños.

“El caso de Nadine Heredia está profundamente ligado a la corrupción de Odebrecht, no solo en Perú, sino también en Brasil y otros países de la región”, señaló, de acuerdo con medios brasileños.

El Requerimiento de Información, al que accedió El Comercio, incluye nueve preguntas y la solicitud de documentos oficiales, como la sentencia contra Heredia y los informes técnicos que sustentan la concesión del asilo.

Las nueve preguntas del Requerimiento de Información ¿Qué autoridad brasileña fue responsable por la decisión de conceder asilo diplomático a la señora Nadine Heredia Alarcón y en qué fecha esa decisión fue formalmente tomada? ¿Con base en qué elementos objetivos y documentales fue considerada la existencia de “situación de urgencia” y de riesgo a la “vida, libertad o integridad personal por motivación política” de la solicitante, conforme exigido por los Artículos V y VI de la Convención sobre Asilo Diplomático, promulgada por el Decreto Nº 42.628/1957? ¿Qué elementos fundamentaron la calificación, por el Estado brasileño, del carácter político de la persecución sufrida por la requirente, en los términos del Artículo IV de la Convención? Solicitamos el envío íntegro de la decisión judicial peruana que condenó a Nadine Heredia Alarcón e informaciones relacionadas a las conductas criminosas supuestamente practicadas. ¿Hubo consulta al gobierno del Perú o consideración de las informaciones proporcionadas por autoridades peruanas antes de la decisión de concesión del asilo? Si es así, ¿qué informaciones fueron presentadas y cómo influenciaron la decisión final? ¿Hay previsión de que la señora Nadine Heredia Alarcón permanezca en territorio nacional de forma permanente? ¿El Gobierno brasileño considera medidas de extradición futura, en caso de solicitud formal por las autoridades peruanas? ¿Fue observada alguna directriz interna, norma técnica u orientación institucional del Itamaraty sobre la concesión de asilos diplomáticos en situaciones similares? ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó análisis previo de eventuales impactos diplomáticos, jurídicos o económicos en las relaciones bilaterales con el Perú en consecuencia de la concesión del asilo a la señora Nadine Heredia Alarcón? En caso positivo, se solicita el envío de copia del análisis o parecer correspondiente. ¿Hubo manifestación de la Abogacía-General de la Unión (AGU) o de otro órgano jurídico del gobierno federal sobre la legalidad de la concesión del asilo diplomático a la luz de la legislación brasileña y de los tratados internacionales vigentes? En caso afirmativo, se solicita el envío de la íntegra de la manifestación.



Se escuda en respuesta inmediata del gobierno peruano

El abogado Marco Aurelio de Carvalho, defensor legal de Nadine Heredia en Brasil, aseguró que si el asilo fuese irregular, el Perú no habría otorgado inmediatamente el salvoconducto.

Ese documento oficial le permitió a Heredia salir de la Embaja de Brasil en Lima y enrumbar al aeropuerto Jorge Chávez, desde donde viajó abordo de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña.

“Si fuese un error [el otorgamiento del asilo], Dina Boluarte no habría concedido el salvoconducto. El propio Perú tenía la oportunidad de observar. [...] Lo que es un error fue la condena por un crimen que no existió, por un delito que no estaba estipulado en la legislación peruana en la época de los supuestos ilícitos”, dijo el abogado en diálogo con RPP.

Además, aseguró que abogados brasileños fueron quienes le recomendaron a Heredia pedir asilo diplomático.

El abogado reconoció, en diálogo con Canal N, que es amigo de un hijo de Lula da Silva. Y en RPP aseguró que se sumó a la defensa de Heredia de manera gratuita. “Yo decidí entrar de forma voluntaria, espontánea y gratuita por una cuestión humanitaria. Yo acredito la inocencia de Humala y Nadine”, dijo.