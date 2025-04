Wilfredo Pedraza, uno de sus abogados, contó que alrededor de las 3pm, ya detenido, escribió a mano una carta poder autorizando la salida del país de Samir, su hijo adolescente. Wilfredo lo tranquilizó diciéndole que la carta poder no era necesaria pues el salvoconducto cubría esas formalidades.

Ulises, el hermano mayor de Ollanta, también cree que esos últimos momentos los pasó coordinando el asilo. Lo visité en su casa y me dijo: “Me imagino que fue una decisión familiar, la respeto y la apruebo, yo hubiera hecho lo mismo”.

La familia Humala Tasso vivió un cisma desde que, ya producido el ‘Andahuaylazo’ y apresado Antauro, Ollanta se negó a llevarlo en su lista al Congreso. Podía hacerlo aunque estuviera preso, porque aún no era condenado. De hecho, Ulises, candidato presidencial por el entonces partido izquierdista Avanza País, lo llevó en su lista.

La familia se mantuvo distante de Ollanta. En los últimos días del gobierno de Ollanta, en julio del 2016, los padres don Isaac Humala y doña Elena Tasso, acompañados de Ulises, visitaron a Ollanta en Palacio para pedirle que indultara a Antauro. Ollanta no lo hizo y se ahondó el cisma.

Para los Humala, Nadine fue un agente, pero no el único, que los alejó. “Estuvimos distanciados de Ollanta hasta que la enfermedad y el fallecimiento de mi madre en el 2021 nos unió”, recuerda Ulises y me cuenta que Ollanta, él y Alexis, el hermano menor, se encontraban con frecuencia en el cementerio ante la tumba de doña Elena. Antauro no era de la partida (ni modo, había dicho que los ex presidentes acusados de corrupción debían ser fusilados incluyendo a su hermano). Con Nadine, el cisma continúa.

Un guiño a Lula

“Nadine jugó un rol positivo para que Ollanta gane, ayudó a que contactara con círculos importantes porque él era algo tímido para eso, pero después fue una intoxicación” me dice Ulises y suscribe la célebre frase de don Isaac, que está lúcido a sus 95 años: ‘borrachita de poder’.

Pero no duda un instante de que es correcto que Nadine se haya ido a Brasil como fue correcto en el 2017 que intentara trabajar en la sede de Ginebra de la FAO. Ese plan se frustró y el matrimonio cumplió prisión preventiva.

Ahora sí, el plan tuvo éxito ¿Por qué estás de acuerdo con que Ollanta afronte la prisión y Nadine no, y vaya que tuvo injerencia en el poder? “Me parece bien que mi hermano afronte aquí lo que venga” ¿Eso es algo patriarcal, no? “Bueno, Ollanta tiene esa formación militar patriarcal, pero hay otras razones. Él fue presidente, aunque digan que ella se metía. Nadine, además, tiene problemas de salud, no conozco los detalles. Y ella, como madre, puede dedicarse mejor al hijo hombre”.

Las dos hijas mayores de edad, Nayra e Illariy, están a buen recaudo estudiando en Chicago. La familia de Nadine ha ayudado a la pareja a cuidar a los chicos. Los Heredia Alarcón son los más afectados con el proceso (la madre Antonia Alarcón fue condenada a 5 años con pena suspendida y el hermano Ilan Heredia a 12 años y está prófugo). “Mejor que Nadine y su familia vieron el tema de la tesorería del partido, sino mi familia estaría complicada”, dice Ulises con ironía.

Nadine está en Sao Paulo bajo la protección directa de Lula y el Partido de los Trabajadores. Hasta tiene un abogado brasilero, Marco Aurélio de Carvalho, petista que ya se estrenó como vocero de su causa ante la oposición que recrimina a Lula su protección a la hermandad del Lava Jato. La celeridad con la que cancillería dio el salvoconducto tiene, además, la lectura de que Dina Boluarte -con la fiscalía en los talones- le saca la lengua a nuestro PJ y le hace un guiño a Lula y, de paso, a quienes critican la criminalización de los aportes de Odebrecht bajo la figura de ´lavado de activos’.

Ulises le escribió a Ollanta apenas oyó la sentencia pero este no alcanzó a leerlo. Me enseña el mensaje: “Hermanito. Una injusticia tremenda que se va a revertir en instancias superiores. Solo tienes que ser como siempre has sido: un hombre fuerte. Te abrazo cariñosamente”.

Nadine, por convención de asilada, tiene que callar; pero tiene tiempo y distancia para repasar sus propias palabras del 2011 sobre ‘caminar derecho’ en la política.