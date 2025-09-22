Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Natale Amprimo: "Estamos frente a una suerte de anarquía del sistema judicial"
El abogado constitucionalista Natale Amprimo consideró que este Parlamento podría realizar algunos ajustes al sistema de administración de justicia, entre ellos el ingreso de nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y la regulación de la provisionalidad de los jueces. Agregó que no está de acuerdo con que el Perú se retire de la Corte IDH, porque eso colocaría al país “en una situación similar a Venezuela y Nicaragua”.

