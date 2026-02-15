“Los que votaron por Jerí para presidente del Congreso tienen que rendirnos cuentas”

Yo creo que no. Porque revisemos las vacancias producidas del 2000 a la fecha. ¿Alguna usted no la habría realizado? ¿O acaso no estuvimos ante presidentes que no honraron el cargo que ocupaban? La vacancia existe por un motivo, que no se haya operado antes es porque no había razón, pero no porque esté mal la institución. La vacancia es una válvula de salida cuando se tiene un presidente que en su comportamiento no hace honor a la representación de la nación que ostenta, y por eso no hay causales ni un código detallado.

—Es incapacidad moral permanente que apunta a la moralidad. No a la incapacidad física.

Apunta a que su comportamiento no es acorde a la dignidad del cargo. Porque no se olvide que la Constitución establece un régimen de protección al presidente. No puede ser acusado salvo por muy pocos delitos, pero eso no quiere decir que, frente a un presidente cuya conducta es inaceptable, no se puede hacer nada. Entonces, la salida es la vacancia. Es una salida que viene del ‘impeachment’ americano, en la cual también se puede retirar un presidente, inclusive por faltas menores. No se olvide usted que a Fujimori lo vacaron con mayoría simple, por si acaso.

—Antes era mayoría simple, pero eso se cambia.

En el 2001, cuando se recuperó plenamente la democracia, se discutió un proyecto de reforma integral de la Constitución que incluyó que, para la vacancia presidencial por incapacidad moral, se requerían dos tercios.

—Vayamos al caso del presidente José Jerí.

Lo que resulta llamativo son las razones que esgrimen para defenderse cuando son descubiertos. Por ejemplo, cuando se encontraron las cuentas de Ecoteva, gente muy allegada al expresidente afirmaba que quienes criticábamos no conocíamos de ingeniera financiera. Esas razones son las que generan el descrédito de la política y hacen que la ciudadanía cuestione hasta la democracia.

—¿Cómo interpretar la postura de bancadas como APP que dicen: “Firmamos, pedimos renuncia, pero luego invocan a la estabilidad y gobernabilidad”? ¿Firmo pero no voto?

Se verá. Pero esos partidos y todos los que votaron por el señor Jerí para presidente del Congreso tienen que rendirnos cuentas. Porque colocaron ahí a una persona que jamás debió ser presidente del Congreso, más aún a sabiendas de que podía ser un eventual reemplazo en la presidencia.

—Eduardo Salhuana (APP) hizo un mea culpa por no insistir –tras la caída de Dina Boluarte– en que Jerí diera un paso al costado. Setenta y nueve congresistas lo pusieron en la presidencia del Congreso. ¿Acaso era mejor que su contendor José Cueto?

Lo que está primando no es el criterio de elegir al mejor, sino cómo elegimos al amigo, al que nos invita a la fiesta. Lo que importa no es a quién colocamos, sino cómo mantenemos la unidad de esta suerte de sindicato, que va a aprobar las cosas.

—Los congresistas que lo eligieron se basaron en que la denuncia por violación en su contra estaba archivada. ¿Una persona en una situación que lo hace sospechoso de una violación con denuncia de por medio tenía las credenciales para ser presidente del Congreso?

¿Acaso Jerí era un parlamentario destacado? ¿Acaso era un político que nos hubiese sorprendido en su actuación pública? Tú no puedes hacer presidente de un poder del Estado a una persona que no ha demostrado una trayectoria, una estabilidad, una conducta.

—Usted ha señalado en su columna de El Comercio que la vacancia no es un tema de oportunidad, sino de dignidad.

He escuchado que mucha gente dice que no podría darse la vacancia porque estamos a dos meses de las elecciones. Todos los casos de vacancia se han producido con las elecciones convocadas. Cuando entró el señor Paniagua, Fujimori había convocado a elecciones y había dicho que no iba a participar. Lo mismo cuando entró el señor Manuel Merino o el señor Sagasti, y ahora con Jerí las elecciones también están convocadas. No se trata de que como ya se inició el cronograma electoral, hay que parar las cosas. Aquí lo que está de por medio es el representante de la nación. ¿Qué pasa si faltando una semana para las elecciones se muestra que el presidente está teniendo relaciones sexuales con un menor de edad? ¿O que es proxeneta? ¿Qué pasa? ¿Vamos a decirmos: “como hay elecciones que siga ahí”? No. Aquí está de por medio la dignidad y la representación que él tiene.

—Pero sin votos no hay censura ni vacancia.

Quien tenga esa posición asumirá las consecuencias.

—Fuerza Popular ha dicho que votaría por vacar a Jerí si hay un hecho de flagrancia. Alianza para el Progreso insiste en la gobernabilidad, pero sí firmó para convocar al pleno extraordinario.

La vacancia es una decisión política. Cada quien asumirá las responsabilidades políticas que correspondan, porque los electores nos estamos dando cuenta del actuar de cada quien y evaluaremos y juzgaremos. Decidir o no decidir la vacancia ahora va a tener una repercusión en las elecciones sin lugar a duda.

—¿Vacancia o censura? En la sesión del pleno del martes se van a ver las ocho mociones de censura.

Lo que corresponde es la vacancia presidencial, porque el señor Jerí no está en el ejercicio del cargo de parlamentario, es congresista, pero no está en las funciones de forma paralela. Además es un presidente con todas las facultades, con todas las prerrogativas y con todas las garantías que tiene un presidente. Precisamente el artículo de la vacancia en la Constitución se ha hecho para no tener un presidente que pueda ser una suerte de títere de algunas bancadas en el Congreso y que, en consecuencia, si hay que sacarlo, tiene que haber una amplia mayoría que justifica esa situación: 87 votos. ¿Se imagina lo que sería generar ese precedente?

—¿De censura a la presidencia del Congreso?

Sí. Como decía Roberto Ramírez del Villar: un antecedente contrario al derecho no es precedente, sino es una corruptela. A mí me extraña que muchos de los que hoy día efusivamente plantean la censura eran, por ejemplo, los defensores del señor Vizcarra, que decían que no procedía la vacancia porque previamente había que tener una suerte de código y tipificación de las causales.

—Pero el Congreso no es el Poder Judicial.

Por eso el argumento de la flagrancia no funciona, porque no estamos en el Poder Judicial.

—El tema que ahora también se discute: después de Jerí, ¿quién? Han puesto sobre la mesa el nombre de María del Carmen Alva porque su partido no participa en las elecciones. Otro nombre es el de José Balcázar.

Se tiene que elegir a alguien que no tenga ningún tipo de objeción, que sea una persona de consenso. Se tiene que elegir a alguien que nos dé garantías y sin ningún tipo de antecedente negativo. Se me ocurre, por ejemplo, la señora Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación.

—Pero postula al Senado.

Bueno, se retira, renuncia a la postulación, porque va a tener el honor de ser presidenta.

—En este contexto ¿cómo quedan las diligencias del Ministerio Público respecto de la aplicación de la sentencia del TC sobre el artículo 117 de la Constitución y la investigación a presidentes en ejercicio? Los que están en contra de la vacancia dicen que a partir del 29 de julio rinda cuentas a la justicia.

¿Qué cultura queremos generar? ¿La de Pepe el vivo? Yo la verdad es que soy un ortodoxo de lo constitucional. Pero hay situaciones en las cuales no se puede aceptar explicaciones y justificaciones que parece que nos toman el pelo.

—¿Cree que esas diligencias que está haciendo Tomás Gálvez no van a servir a la larga de nada porque no le están levantando ni el secreto de las comunicaciones ni el secreto bancario, pese a que Jerí ha dicho que se levanten?

No conozco el fondo de las diligencias, pero estoy seguro de que son muy limitadas, que realmente la posibilidad de que la fiscalía intervenga más a fondo va a ser después del 28 de julio y habrá mucho material que se habrá perdido. Nos estamos centrando en el tema del chifa, pero hay otras cosas.

—Ahí están los contratos en el Estado con señoritas que previamente lo habían visitado…

Hay otros asuntos como un proyecto de ley presentado por Jerí que establecía que toda empresa o comercio que estuviese instalado sin permiso ni licencia ni nada; era una suerte de Reinfo para el comercio y la industria. Se inscribía en el Ministerio de Producción y con eso no podía recibir ninguna sanción, multa ni ser impedido de funcionar. Y eso me recuerda a algunas industrias que han salido a la luz pública por los medios, en las cuales hay intereses.

—Claro, la empresa de Zhihua Yang y su fábrica de cerámicos en tierras agrícolas de Ica...

Claro y ese proyecto de ley del señor Jerí, presentado cuando era parlamentario, que decía que lo que buscaba era evitar riesgos futuros ambientales.

—¿Será Jerí el quinto inquilino de Barbadillo?

Eso lo dirá la justicia, pero la verdad es que las razones que él ha esgrimido para sustentar su conducta no suenan ni sinceras ni convincentes y son contradictorias.

“El siguiente Parlamento será un caos”

—¿Cree que el próximo Congreso con el Senado pondrá más candados a la vacancia presidencial?

Lo que va a ocurrir es que el siguiente Parlamento va a ser un caos.

—¿Por qué?

Porque la forma de composición de ambas cámaras va a hacer que sean más complicadas las cosas. Estamos ante un Senado en el que la mitad de los senadores son elegidos por distrito múltiple y la mitad por único. Esa fue la razón por la cual se frustró el debate en el 2001 en la reforma integral de la Constitución, porque todos consideramos que eso era inviable, que generaba un caos. Hoy, con ese afán de ampliar el número curules, no les ha interesado nada.

—¿El Senado va camino al fracaso?

La Cámara de Diputados por su composición departamental es una cámara que tiene una visión más localista y es un poco ‘irresponsable’, digamos para hablar sencillo, entonces se crea una cámara nacional que le dé respetabilidad, pero en esa cámara a la mitad de sus miembros se les elige igual que a los diputados. Entonces vamos a tener un diputado por Arequipa, por ejemplo, y a un Senador por Arequipa, que van a entrar en competencia. Y además la forma como se ha establecido la actuación del Senado, por ejemplo, en el caso de la elaboración de la ley, va a generar conflictos y, si el Ejecutivo observa una ley, será muy difícil para el Congreso aprobarla por insistencia, para el Congreso será muy difícil que la pueda insistir. He escuchado a algunas personas decir que tener Senado es tener controlado al Congreso. Cuidado con que la mayoría de este Senado sea distinta a lo que mucha gente crea.

—¿Qué es lo que mucha gente creería y que puede ser distinto?

La gente cree que el Senado va a ser de centro-derecha, que va a poner freno a cualquier iniciativa populista. Aunque hoy día diría que todos los partidos políticos en su actuación pública, en sus propuestas y en su comportamiento en el Congreso, son populistas.

—Según la última encuesta de Datum de El Comercio, el primer puesto del Senado lo tiene Fuerza Popular; el segundo, Renovación Popular; y el tercero, Somos Perú.

Quisiera saber si esas encuestas son con cédulas o son simplemente hablando. Porque yo creo que va a ser tan difícil votar...

—Con tarjeta, me parece.

Habría que analizar bien el tema. Yo, en todo caso, diría que los toros se ven en la plaza. Y la plaza es el día de la elección.

—A lo que iba es que si el Senado le va a poder poner más freno a la figura de la vacancia presidencial.

El tema no es que le pongamos freno para tener un indeseable en el Palacio. Se trata de una cultura de que quien quiera que sea el presidente se comporte correctamente. Mire, un presidente puede cometer errores, un presidente es humano, pero lo que no puede hacer es explicar lo ocurrido de la forma tan burda como ha pasado.