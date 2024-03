El contralor general de la República, Nelson Shack, aseguró que todos los funcionarios están obligados a declarar su patrimonio, a pesar que un día antes había manifestado lo contrario y había indicado que solo correspondía declarar bienes cuando se trataba de vehículos motorizados, al comentar la situación de la presidenta Dina Boluarte.

“¿Qué nos dice la normatividad vigente? Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. ¿Las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí. ¿Tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración que se hace al inicio, periódicamente y al cese de la función”, comentó a Canal N desde Apurímac este martes.

El lunes, ante la prensa y durante una visita a Arequipa, Shack había dicho lo contrario, comentando que la única obligación para informar al detalle en las declaraciones juradas alcanzaba a los vehículos motorizados.

“En las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan a la Contraloría, no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados. O sea, la declaración tiene una parte que es bienes inmuebles y después tiene una parte que es bienes muebles, y dentro de bienes muebles hay varias categorías. En esas categorías, salvo en el caso de los vehículos, las otras categorías son solo genéricas. Es decir, se establece el monto de referencia de los bienes que uno tiene en menaje, equipos informáticos, etc., pero no se declara cada reloj, cada cuadro”, había dicho en la víspera.

Al ser consultado sobre las críticas a estos dichos, el contralor solo dijo que “no se había entendido bien la explicación rápida” que brindó.

En esta oportunidad, Nelson Shack sí fue claro al manifestar que “claramente la directiva establece que cuando los bienes que dispones son mayores a 2 UIT por rubro, estás en la obligación de declarar”.

Todos estos comentarios están vinculados a la indagación que inició el Ministerio Público contra Dina Boluarte por la posesión de relojes marca Rolex, tal y como informó el noticiero “La Encerrona” en los últimos días.

Estos objetos de lujo, que la presidenta ha portado en actividades oficiales desde julio del 2023 hasta la fecha, no se encuentran registrados en sus declaraciones juradas.

Nelson Shack precisó que la Contraloría General apoyará en lo que corresponda al Ministerio Público.

“Sin duda alguna, de repente el día de hoy la fiscalía que inició esta investigación preliminar va a comenzar a recopilar toda la información y estoy seguro que en muy breve tiempo nos pedirá todas las copias de las declaraciones juradas de la presidenta Boluarte”, aseveró.